Главная Экономика Соцпакет для жен УБД в августе — какие льготы можно оформить

Соцпакет для жен УБД в августе — какие льготы можно оформить

Ua ru
Дата публикации 8 августа 2025 08:20
Льготы для жен УБД — какие соцгарантии действуют в августе
Военный с семьей. Фото: УНИАН

Жена участника боевых действий (УБД) в Украине имеет право на ряд социальных гарантий и льгот, предусмотренных законодательством. Эти льготы направлены на поддержку семей военнослужащих, принимавших участие в защите государства, и признание их вклада в общую безопасность. Однако многие семьи не до конца понимают, на какие именно формы помощи они могут рассчитывать.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Какие льготы жены УБД могут оформить в августе 2025 года

Закон Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" четко отмечает, что члены семей участников боевых действий, в том числе жены, имеют право на определенные льготы.

Медицинские:

  • бесплатное получение лекарств по рецептам;
  • обслуживание в государственных медучреждениях вне очереди;
  • первоочередная госпитализация по показаниям;
  • право на лечение в государственных санаториях за счет государственного или местного бюджета (или выплату компенсации за самостоятельное лечение).

Жилищные:

  • первоочередное право на получение жилья, если семья нуждается в улучшении жилищных условий;
  • возможность участия в государственных и местных программах обеспечения жильем (например, "єОселя").

Коммунальные:

  • 75% скидка на оплату жилья;
  • 75% скидка на газ, электроэнергию и другие коммунальные услуги, а для людей с инвалидностью предусмотрена скидка 100%. Для семей с нетрудоспособными лицами скидка на газ для отопления составляет 75% от двойного размера нормативной площади (42 кв. м на человека и 21 кв. м на семью);
  • 75% скидка на топливо для дома, в котором нет централизованного отопления. Скидка рассчитывается на 21 кв. м отапливаемой площади на человека и дополнительно 10,5 кв. м на семью.

Профессиональные льготы:

  • преимущественное право на сохранение рабочего места при сокращении штата;
  • возможность оформления отпуска в удобное время;
  • освобождение от ночной или сверхурочной работы по заявлению (если есть дети).

Дети участников боевых действий также имеют ряд льгот. В частности, они пользуются преимущественным правом на зачисление в детские сады, школы и внешкольные учебные заведения. При поступлении в учреждения профессионального и высшего образования дети участников боевых действий могут претендовать на внеконкурсное поступление или перевод на бюджетную форму обучения, а также на бесплатное проживание в общежитиях.

Кроме этого, дети имеют право на первоочередное направление в детские лагеря, санатории и учреждения отдыха, включая финансирование таких поездок за счет государственного или местного бюджета.

Как оформить льготы

Чтобы оформить эти льготы, жене УБД необходимо собрать документы и подать их в территориальный центр комплектования или в любой сервисный центр ПФУ. Основной пакет документов включает:

  • копию удостоверения участника боевых действий;
  • свидетельство о браке или документы, подтверждающие родственные связи;
  • паспорт и идентификационный код заявителя;
  • справки, подтверждающие право на конкретные виды помощи (например, медицинские заключения);
  • документы о месте проживания (при необходимости для получения жилищных льгот).

После подачи документов заявителю будет предоставлен номер дела. С его помощью можно отслеживать статус рассмотрения заявления через портал социальных услуг или обратившись непосредственно в орган, где было подано заявление.

Ранее мы писали, кто из жен УБД может остаться без льгот в августе 2025 года.

Также узнавайте, какие 5 льгот для УБД мало кому известны.

военные льготы УБД военнослужащие социальная защита
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
