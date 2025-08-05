Соціальні гарантії для УБД — 5 маловідомих видів пільг

Посвідчення УБД в руках. Фото: УНІАН

Військові зі статусом учасників бойових дій, а також їхні рідні мають право на низку пільг та соціальних гарантій. Зокрема, це знижки на комуналку, безоплатні проїзд та медичні послуги тощо.

Новини.LIVE розповідають, про які пільги для УБД знають не усі.

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Питання надання пільг для учасників бойових дій та членів їхніх родин регулюється законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

Документ передбачає, що УБД можуть користуватися преференціями у таких сферах:

Медична — безплатні ліки за рецептами та санаторно-курортне лікування (або його компенсація), пріоритетне обслуговування в лікарнях та аптеках, першочергове безоплатне зубопротезування, щорічні медичні обстеження тощо.

Комунальних послуг — 75% знижки на квартплату, воду, електрику, газ та паливо (для будинків без центрального опалення), а також знижка на стаціонарний телефонний зв'язок — 20% на встановлення та 50% на абонентну плату.

Транспортна — безплатний проїзд усіма видами міського та приміського транспорту (крім таксі), 50% знижки на проїзд міжміським транспортом один раз на рік (або один раз на два роки без оплати).

Однак є й інші преференції, які належать захисникам зі статусом УБД.

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Крім перерахованого вище, учасники бойових дій мають право на такі виплати та пільги:

Одержання позики на будівництво, реконструкцію або капітальний ремонт жилих будинків і подвірних будівель, приєднання їх до інженерних мереж, комунікацій, а також позики на будівництво або придбання дачних будинків і благоустрій садових ділянок з погашенням її протягом 10 років починаючи з п’ятого року після закінчення будівництва. Зазначені позики надаються у порядку, який визначається Кабінетом Міністрів України. Першочергове обслуговування підприємствами, установами та організаціями служби побуту, громадського харчування, житлово-комунального господарства, міжміського транспорту. Звільнення від сплати податків, зборів, мита та інших платежів до бюджету відповідно до податкового та митного законодавства. Переважне право на залишення на роботі при скороченні чисельності чи штату працівників та працевлаштування у разі ліквідації підприємства, установи, організації. Виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100% середньої заробітної плати незалежно від стажу роботи.

Учасники бойових дій також мають право на державну підтримку у здобутті освіти, як от повна або часткова оплата навчання коштом державного та місцевих бюджетів, соціальні стипендії, безоплатне забезпечення підручниками та гуртожитками тощо.

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