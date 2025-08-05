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Главная Экономика Льготы для УБД — 5 соцгарантий, о которых знают не все

Льготы для УБД — 5 соцгарантий, о которых знают не все

Ua ru
Дата публикации 5 августа 2025 13:06
Социальные гарантии для УБД — 5 малоизвестных видов льгот
Удостоверение УБД в руках. Фото: УНИАН

Военные со статусом участников боевых действий, а также их родные имеют право на ряд льгот и социальных гарантий. В частности, это скидки на коммуналку, бесплатные проезд и медицинские услуги и тому подобное.

Новини.LIVE рассказывают, о каких льготах для УБД знают не все.

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Вопрос предоставления льгот для участников боевых действий и членов их семей регулируется законом Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

Документ предусматривает, что УБД могут пользоваться преференциями в таких сферах:

  • Медицинская — бесплатные лекарства по рецептам и санаторно-курортное лечение (или его компенсация), приоритетное обслуживание в больницах и аптеках, первоочередное бесплатное зубопротезирование, ежегодные медицинские обследования и тому подобное.
  • Коммунальных услуг — 75% скидки на квартплату, воду, электричество, газ и топливо (для домов без центрального отопления), а также скидка на стационарную телефонную связь — 20% на установку и 50% на абонентскую плату.
  • Транспортная — бесплатный проезд всеми видами городского и пригородного транспорта (кроме такси), 50% скидки на проезд междугородним транспортом один раз в год (или один раз в два года без оплаты).

Однако есть и другие преференции, которые принадлежат защитникам со статусом УБД.

5 льгот для УБД, о которых мало кто знает

Кроме вышеперечисленного, участники боевых действий имеют право на такие выплаты и льготы:

  1. Получение займа на строительство, реконструкцию или капитальный ремонт жилых домов и подворных построек, присоединение их к инженерным сетям, коммуникациям, а также займа на строительство или приобретение дачных домов и благоустройство садовых участков с погашением его в течение 10 лет начиная с пятого года после окончания строительства. Указанные займы предоставляются в порядке, который определяется Кабинетом Министров Украины.
  2. Первоочередное обслуживание предприятиями, учреждениями и организациями службы быта, общественного питания, жилищно-коммунального хозяйства, междугородного транспорта.
  3. Освобождение от уплаты налогов, сборов, пошлин и других платежей в бюджет в соответствии с налоговым и таможенным законодательством.
  4. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или штата работников и трудоустройство в случае ликвидации предприятия, учреждения, организации.
  5. Выплата пособия по временной нетрудоспособности в размере 100% средней заработной платы независимо от стажа работы.

Участники боевых действий также имеют право на государственную поддержку в получении образования, как вот полная или частичная оплата обучения за счет государственного и местных бюджетов, социальные стипендии, бесплатное обеспечение учебниками и общежитиями и тому подобное.

Ранее мы писали, как военному стать в очередь на квартиру и какие документы нужны.

Также узнавайте, об условиях досрочного выхода на пенсию для УБД.

военные льготы УБД социальная помощь военнослужащие
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
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