Соцгарантії для дружин УБД — кого можуть позбавити пільг у серпні

Посвідчення УБД в руках. Фото: УНІАН

Родичі українських військовослужбовців, які мають статус учасників бойових дій, мають право на низку пільг та соціальних гарантій. Проте за певних обставин їх можуть позбавити усіх преференцій, передбачених цим статусом.

Новини.LIVE розповідають, хто з дружин УБД може залишитися без пільг у серпні 2025 року.

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Які пільги мають дружини УБД

Члени родин учасників бойових дій, зокрема дружини, неповнолітні діти, непрацездатні батьки та інші особи, визначені переліком, який міститься у законі України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", мають право користуватися знижками на комунальні послуги. Зокрема це:

75% знижки на квартплату;

75% знижки на комунальні послуги (газопостачання, електроенергія тощо).

75% знижки вартості палива, для осіб, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення.

Площа житла, на яку надається знижка, під час розрахунків плати за опалення становить 21 квадратний метр опалювальної площі на кожну особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні, та додатково 10,5 метрів квадратних на сім'ю.

Сім'ї, які складаються лише з непрацездатних осіб, мають також 75% знижки за користування газом для опалювання житла на подвійний розмір нормативної опалювальної площі (42 кв. м на кожну особу, яка має право на знижку плати, та 21 кв. м на сім'ю).

За яких умов дружина УБД може втратити пільги

За певних обставин учасника бойових дій та його рідних, в тому числі дружину, можуть позбавити усіх преференцій, передбачених статусом.

Причинами можуть бути:

Військовослужбовець самовільно залишив службу або дезертував. Відповідно до закону №13177, військовослужбовець, якому призупинено військову службу, або який під час дії воєнного стану самовільно залишив службу чи дезертував, не користується правом на пільги, гарантії та компенсації, встановлені законом. На цей час члени його сім’ї також не зможуть користуватися пільгами. Військовослужбовця позбавили статусу УБД на підставах, передбачених постановою №203 Кабінету міністрів України (вчинення тяжкого злочину, виявлений факт подання неправдивої інформації про участь особи у виконанні бойового завдання, або ж якщо захисник з якихось причин сам вирішив відмовитися від статусу УБД). Неповідомлення Пенсійного фонду України відомостей, що потребують коригування інформації, включеної до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги (зміни у складі родини, заміна паспорта або посвідчення УБД тощо).

Важливо також зазначити, що дружина УБД має право на пільги лише у випадку, якщо проживає з військовослужбовцем в офіційно зареєстрованому шлюбі. Співмешканка УБД не вважається членом сім'ї та не має права на пільги.

Раніше ми писали, що в Україні учасники бойових дій (УБД) та інші пільгові категорії можуть безплатно пройти санаторно-курортне лікування. Таке оздоровлення надається не лише ветеранам, а й членам їхніх сімей та близьким родичам загиблих військових.

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