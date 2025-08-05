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Главная Экономика Льготы для жен УБД — кого могут оставить без соцгарантий

Льготы для жен УБД — кого могут оставить без соцгарантий

Ua ru
Дата публикации 5 августа 2025 09:10
Соцгарантии для жен УБД — кого могут лишить льгот в августе
Удостоверение УБД в руках. Фото: УНИАН

Родственники украинских военнослужащих, имеющих статус участников боевых действий, имеют право на ряд льгот и социальных гарантий. Однако при определенных обстоятельствах их могут лишить всех преференций, предусмотренных этим статусом.

Новини.LIVE рассказывают, кто из жен УБД может остаться без льгот в августе 2025 года.

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Какие льготы имеют жены УБД

Члены семей участников боевых действий, в частности жены, несовершеннолетние дети, нетрудоспособные родители и другие лица, определенные перечнем, который содержится в законе Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", имеют право пользоваться скидками на коммунальные услуги. В частности это:

  • 75% скидки на квартплату;
  • 75% скидки на коммунальные услуги (газоснабжение, электроэнергия и т.д.).
  • 75% скидки стоимости топлива, для лиц, проживающих в домах, не имеющих центрального отопления.

Площадь жилья, на которую предоставляется скидка, при расчетах платы за отопление составляет 21 квадратный метр отапливаемой площади на каждого человека, постоянно проживающего в жилом помещении, и дополнительно 10,5 квадратных метров на семью.

Семьи, состоящие только из нетрудоспособных лиц, имеют также 75% скидки за пользование газом для отопления жилья на двойной размер нормативной отапливаемой площади (42 кв. м на каждое лицо, имеющее право на скидку платы, и 21 кв. м на семью).

При каких условиях жена УБД может потерять льготы

При определенных обстоятельствах участника боевых действий и его родных, в том числе жену, могут лишить всех преференций, предусмотренных статусом.

Причинами могут быть:

  1. Военнослужащий самовольно оставил службу или дезертировал. Согласно закону №13177, военнослужащий, которому приостановлена военная служба, или который во время действия военного положения самовольно оставил службу или дезертировал, не пользуется правом на льготы, гарантии и компенсации, установленные законом. В настоящее время члены его семьи также не смогут пользоваться льготами.
  2. Военнослужащего лишили статуса УБД на основаниях, предусмотренных постановлением №203 Кабинета министров Украины (совершение тяжкого преступления, выявленный факт представления ложной информации об участии лица в выполнении боевого задания, или же если защитник по каким-то причинам сам решил отказаться от статуса УБД).
  3. Неуведомление Пенсионного фонда Украины сведений, требующих корректировки информации, включенной в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы (изменения в составе семьи, замена паспорта или удостоверения УБД и т.д.).

Важно также отметить, что жена УБД имеет право на льготы только в случае, если проживает с военнослужащим в официально зарегистрированном браке. Сожительница УБД не считается членом семьи и не имеет права на льготы.

Ранее мы писали, что в Украине участники боевых действий (УБД) и другие льготные категории могут бесплатно пройти санаторно-курортное лечение. Такое оздоровление предоставляется не только ветеранам, но и членам их семей и близким родственникам погибших военных.

Также узнавайте, как УБД стать в очередь на квартиру.

военные льготы УБД социальная защита
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
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