Виплати для людей з інвалідністю — хто додатково отримає кілька тисяч гривень в серпні

До Дня Незалежності, що відзначається 24 серпня, уряд передбачив спеціальні грошові виплати для громадян України. Отримати їх зможе велика кількість людей, які належать до визначених пільгових категорій.

Про те, які виплати отримають люди з інвалідністю в серпні 2025 року, розповіли в Пенсійному фонді України.

Скільки доплатять людям з інвалідністю в серпні

В серпні на фінансову підтримку можуть розраховувати люди з інвалідністю внаслідок війни, колишні малолітні в’язні концтаборів, гетто та інших місць примусового утримання (яким на момент ув’язнення не виповнилося 14 років), визнані особами з інвалідністю через загальне захворювання, трудове каліцтво або інші причини. Розмір виплат у 2025 році становитиме:

III група — 2 700 грн;

II група — 2 900 грн;

I група — 3 100 грн;

Крім того, 3 100 грн отримає й та категорія громадян, яка має особливі заслуги перед державою.

Хто ще отримає виплати до Дня незалежності в серпні

Фінансова допомога передбачена також для таких категорій:

450 грн: учасники війни, колишні в’язні концтаборів, гетто та інших місць примусового утримання, особи, вивезені на примусові роботи, а також діти партизанів, підпільників та інших борців із нацистським режимом у тилу;

учасники війни, колишні в’язні концтаборів, гетто та інших місць примусового утримання, особи, вивезені на примусові роботи, а також діти партизанів, підпільників та інших борців із нацистським режимом у тилу; 650 грн: члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, вдови/вдівці померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни чи учасників бойових дій, які не вступили в новий шлюб, а також учасники війни та жертви нацистських переслідувань, визнані за життя особами з інвалідністю через загальне захворювання, виробничу травму чи інші причини;

члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, вдови/вдівці померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни чи учасників бойових дій, які не вступили в новий шлюб, а також учасники війни та жертви нацистських переслідувань, визнані за життя особами з інвалідністю через загальне захворювання, виробничу травму чи інші причини; 1 000 грн: учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності, колишні неповнолітні в’язні (до 18 років на момент ув’язнення) концтаборів, гетто чи інших місць примусового тримання, а також діти, які народилися у таких місцях під час ув’язнення батьків.

Варто знати, що для громадян, які не є пенсіонерами та не проходять військову службу, виплата здійснюватиметься лише після подання відповідної заяви.

