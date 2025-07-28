Пенсії людей з інвалідністю — якими будуть мінімальні суми для кожної групи із серпня

Людина тримає гроші. Фото: УНІАН

В Україні громадяни, які повністю або частково втратили працездатність, мають право на пенсію по інвалідності. Залежно від стану здоров’я людині може бути встановлена І, II або III група інвалідності. У серпні виплати продовжують надходити, і багатьох цікавить, чи зміниться розмір допомоги з наступного місяця.

Про те, скільки отримуватимуть українці, які мають інвалідність, у серпні 2025 року, розповіла редакція профільного сайту "На Пенсії".

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Хто має право на пенсію по інвалідності та як визначається її розмір

Отримати пенсію по інвалідності можуть особи з втратою працездатності за наявності необхідного страхового стажу — від одного до п’ятнадцяти років, залежно від віку, в якому встановлено інвалідність. Розмір виплат залежить від групи:

І група — 100% від пенсії за віком;

II група — 90% від пенсії за віком;

III група — 50% від пенсії за віком.

"Найменша пенсійна виплата не може бути нижче рівня прожиткового мінімуму, навіть якщо йдеться про III групу інвалідності. На сьогодні це 2 361 гривня", — зазначає пенсійний експерт Сергій Коробкін.

Він також додав, що з 1 березня для людей з I групою інвалідності через загальне захворювання пенсія не може бути менше ніж 3 323 грн.

Особливі умови для військових із серпня 2025 року

Військовослужбовці, які зазнали інвалідності під час служби, протягом трьох місяців після звільнення або внаслідок захворювань, що виникли під час проходження служби, мають право на пенсію незалежно від трудового стажу.

Пенсійні нарахування визначаються у відсотках від грошового забезпечення:

Інвалідність через війну:

І група — 100%. II група — 80%. III група — 60%.

Інші обставини:

І група — 70%. II група — 60%. III група — 40%.

Виходить, що мінімальні гарантовані виплати з 1 серпня 2025 року складатимуть: для I групи — 16 847 грн, для II — 13 822 грн, а для III — 9 478 грн.

Пенсії для постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС у 2025 році

У 2025 році також передбачені спеціальні виплати для постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС. Пенсії чорнобильцям нараховуються або з урахуванням офіційної зарплати, яку вони отримували під час роботи в зоні відчуження у 1986–1990 роках, або з розрахунку п’ятикратного розміру мінімальної зарплати станом на 1 січня відповідного року.

Мінімальні пенсії для людей з інвалідністю, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, становитимуть:

І група — 9 855,71 грн;

II група — 7 884,57 грн;

III група — 6 077,70 грн;

Діти з інвалідністю — 6 077,70 грн.

Для ліквідаторів наслідків трагедії суми більші:

І група — 17 486,60 грн;

II група — 13 989,28 грн;

III група — 10 491,96 грн.

Кому потрібно звернутись до ПФУ у 2025 році

З 1 липня 2025 року в Україні набули чинності нові правила. Відтепер саме Пенсійний фонд України (ПФУ) призначає та виплачує соціальні допомоги для осіб з інвалідністю. Тим, хто ще не подав заяву, необхідно звернутися до ПФУ.

Пенсійний фонд тепер відповідає за призначення державної допомоги тим, хто не має права на пенсію, виплату допомоги на догляд, підтримку дітей з інвалідністю та людей з інвалідністю з дитинства, а також за надання допомоги на поховання для визначених категорій.

Якщо людина вже отримує відповідну допомогу, то додаткових дій від неї не вимагається — виплати продовжаться автоматично за чинними правилами.

Раніше ми писали, що люди з інвалідністю в Україні користуються рядом державних привілеїв. Зокрема, їм передбачено більше часу для відпочинку.

Також ми розповідали, що умови виходу на пенсію в країні поступово ускладнюються. Якщо раніше для оформлення пенсії у 60 років було потрібно щонайменше 25 років страхового стажу, то тепер ця вимога щороку зростає.