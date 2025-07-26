Безплатний проїзд — в якому транспорті люди з інвалідністю III групи мають пільги

Люди заходять в трамвай. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Люди, яким було встановлено III групу інвалідності, мають право на низку пільг від держави. Наприклад, у 2025 році вони можуть не оплачувати проїзд в деяких видах громадського транспорту.

Про те, за який транспорт можуть не платити громадяни з III групою інвалідності, пояснили фахівці "Безоплатної правничої допомоги".

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В якому транспорті не потрібно платити людям з III групою інвалідності

Люди з інвалідністю, діти з особливими потребами, а також один супроводжуючий (якщо є) можуть безплатно користуватися міським пасажирським транспортом:

трамваями;

автобусами;

тролейбусами.

Виняток становлять метрополітен і таксі. Також ця пільга діє на транспорт приміського сполучення — за умови наявності відповідного посвідчення або довідки.

Крім того, з 1 жовтня по 15 травня людям з інвалідністю надається 50% знижка на квитки для поїздок по Україні — на літаку, поїзді, автобусі чи водному транспорті. Знижка діє незалежно від того, кому належить транспорт — державі чи приватній компанії.

Чи можуть відмовити в проїзді людині з інвалідністю

Перевізники зобов’язані забезпечити безплатний проїзд пільговиків. За законом, договір перевезення для таких пасажирів укладається автоматично з моменту посадки в транспорт. Щоб скористатися пільгою, потрібно пред’явити посвідчення встановленого зразка.

Транспортні компанії повинні облаштовувати свої автобуси, вокзали, аеропорти та інші об’єкти спеціальним обладнанням для зручності людей з інвалідністю.

Перевізники не мають права відмовити у безплатному проїзді без законних підстав. За таку відмову передбачено штраф — 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 гривень).

Раніше ми писали, що попри воєнний стан, виплата пенсій та соціальної допомоги в Україні не припиняється. Люди з інвалідністю мають можливість подати заяву на отримання спеціальних видів державної підтримки.

Також ми розповідали, що чимало жінок похилого віку в Україні змушені виживати на мізерні пенсії. Тому державні пільги — це суттєва підтримка, яку варто використовувати.