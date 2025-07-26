Бесплатный проезд — в каком транспорте люди с инвалидностью III группы имеют льготы

Люди заходят в трамвай. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Люди, которым была установлена III группа инвалидности, имеют право на ряд льгот от государства. Например, в 2025 году они могут не оплачивать проезд в некоторых видах общественного транспорта.

О том, за какой транспорт могут не платить граждане с III группой инвалидности, объяснили специалисты "Безоплатной правовой помощи".

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Люди с инвалидностью, дети с особыми потребностями, а также один сопровождающий (если есть) могут бесплатно пользоваться городским пассажирским транспортом:

трамваями;

автобусами;

троллейбусами.

Исключение составляют метрополитен и такси. Также эта льгота действует на транспорт пригородного сообщения — при условии наличия соответствующего удостоверения или справки.

Кроме того, с 1 октября по 15 мая людям с инвалидностью предоставляется 50% скидка на билеты для поездок по Украине — на самолете, поезде, автобусе или водном транспорте. Скидка действует независимо от того, кому принадлежит транспорт — государству или частной компании.

Могут ли отказать в проезде человеку с инвалидностью

Перевозчики обязаны обеспечить бесплатный проезд льготников. По закону, договор перевозки для таких пассажиров заключается автоматически с момента посадки в транспорт. Чтобы воспользоваться льготой, нужно предъявить удостоверение установленного образца.

Транспортные компании должны обустраивать свои автобусы, вокзалы, аэропорты и другие объекты специальным оборудованием для удобства людей с инвалидностью.

Перевозчики не имеют права отказать в бесплатном проезде без законных оснований. За такой отказ предусмотрен штраф — 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (850 гривен).

Ранее мы писали, что несмотря на военное положение, выплата пенсий и социальной помощи в Украине не прекращается. Люди с инвалидностью имеют возможность подать заявление на получение специальных видов государственной поддержки.

Также мы рассказывали, что многие пожилые женщины в Украине вынуждены выживать на мизерные пенсии. Поэтому государственные льготы — это существенная поддержка, которую следует использовать.