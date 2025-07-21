Пільги в електричках та поїздах — кому держава компенсує вартість проїзду у 2025

Людина тримає залізничний квиток. Фото: УНІАН

Багато українців не знають, що мають право на пільги та знижки на залізничні квитки. Часто це стосується пенсіонерів та інших категорій громадян, які можуть заощаджувати подорожуючи потягом.

Про те, кому у 2025 році вартість залізничних квитків покриває держава, зазначається на сайті Укрзалізниці.

Реклама

Читайте також:

Хто може їздити потягом безплатно у 2025 році

Деякі категорії громадян можуть користуватися безплатним проїздом один раз на рік (включно з поїздкою назад) або на два:

особи, що переслідувались нацистським режимом;

Герої Радянського Союзу та нагороджені орденами Слави;

учасники бойових дій (безплатно раз на два роки або зі знижкою 50% раз на рік).

Хто може отримати знижку

В Україні більшість пільговиків сплачують лише частину вартості квитка. Виняток — діти до 6 років, які їздять безплатно. Стандартна знижка становить 50% і діє з 1 жовтня до 15 травня для таких категорій:

батьки військових, які загинули або зникли безвісти;

люди з інвалідністю та діти з інвалідністю (а також їх супроводжуючі).

Також є пільговики зі змішаними умовами — безплатним проїздом раз чи два на рік та знижкою 50% у період з жовтня по травень. Сюди належать:

учасники Другої світової війни;

люди з інвалідністю отриманою через Другу світову війну та їх супроводжуючі;

особи, які стали інвалідами через російсько-українську війну, та їх супроводжуючі.

Перед покупкою квитка варто врахувати, що пільги не поширюються на люксові вагони — їх доведеться оплачувати повністю.

Хто має право на пільги в електричках

У приміських поїздах безплатний проїзд мають:

пенсіонери;

люди з інвалідністю;

ліквідатори аварії на ЧАЕС;

сироти та діти з багатодітних сімей;

батьки загиблих чи зниклих військових;

ветерани поліції та надзвичайних служб;

учасники та партизани Другої світової війни.

Герої України та учасники бойових дій (без обмежень у датах).

Супроводжуючі дітей з інвалідністю та студенти платять половину вартості квитка з 1 жовтня по 15 травня. Діти від 6 до 14 років мають право на знижку 25% цілий рік, а студенти платять менше на 50%.

Щоб скористатися пільгами, обов’язково майте при собі документ, що підтверджує ваш статус — наприклад, посвідчення учасника бойових дій чи довідку про інвалідність.

Раніше ми писали, що в Польщі діє злагоджена система громадського транспорту: автобуси, трамваї, метро, тролейбуси та потяги. Вони курсують за точним розкладом, а квитки дійсні для всіх видів транспорту.

Також ми розповідали, що щодня тисячі пасажирів обирають Укрзалізницю для поїздок до Варшави, Хелма, Перемишля та інших польських міст. Проте через великий попит, обмежену кількість місць і особливості міжнародних маршрутів, придбати квитки може бути складно.