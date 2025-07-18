Квитки на поїзди до Польщі з України — коли краще купувати та скільки коштують

Потяг Укрзалізниці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Щодня тисячі пасажирів обирають Укрзалізницю як надійний і доступний спосіб дістатися Варшави, Хелма, Перемишля та інших міст Польщі. Однак високий попит, обмежена кількість місць і специфіка міжнародних маршрутів роблять купівлю квитків справжнім викликом.

Новини.LIVE розповідають, як краще купувати квитки на потяги до Польщі та скільки вони коштують.

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За даними на сайті Укрзалізниці, у 2025 році між українськими та польськими містами курсують такі поїзди:

№ 067 Київ — Варшава Всходня;

№ 19 Київ — Хелм;

№ 23 Київ — Хелм;

№ 705 Київ — Львів — Перемишль;

№ 715 Київ — Львів — Перемишль;

№ 93 Харків — Хелм;

№ 089/073 Харків — Київ — Перемишль;

№ 119 Дніпро — Київ — Хелм;

№ 051/036 Одеса — Київ — Перемишль;

№ 031 Запоріжжя — Дніпро — Перемишль;

№ 032 Запоріжжя — Львів — Перемишль;

№ 866/765 Чернівці — Рава-Руська — Варшава Всходня;

№ 867/767 Львів — Рава-Руська — Варшава Всходня.

Коли та де можна купити квиток на поїзд до Польщі

Торік у липні Укрзалізниця змінила час відкриття онлайн-продажів на міжнародні поїзди, які курсують в тому числі до польських міст, щоб стабілізувати перевантажений застосунок.

Тож відтоді початок продажів стартує о 09:00 з глибиною на 20 діб до дати відправлення. Купити квитки на Поїзди до Польщі можна

на сайті або у мобільному застосунку Укрзалізниці, а також у чат-ботах компанії. Крім того, квитки доступні в касах вокзалів.

Для деяких рейсів продаж квитків здійснюється виключно через мобільний застосунок Укрзалізниці, тож краще перевіряти актуальну інформацію на сайті перевізника.

Скільки коштують квитки з України до Польщі

Вартість квитків до польських міст може відрізнятися залежно від довжини маршруту, типу поїзда, класу вагона (плацкарт, купе, люкс), дати поїздки тощо.

За даними ресурсу YAVP, наразі середні ціни такі:

з Києва до Перемишля — від 817 грн;

з Києва до Варшави — від 1 392 грн;

з Одеси до Перемишля — від 1 065 грн;

з Запоріжжя до Перемишля — від 1 860 грн.

Варто зазначити, що за один раз можна купити не більше чотирьох квитків на поїзди до Польщі, якщо це відбувається через офіційні канали Укрзалізниці. Це правило застосовується для запобігання перепродажу квитків.

Раніше ми писали, що Укрзалізниця створила перший повністю безбар’єрний вагон, який буде адаптований для перевезення людей з інвалідністю, зокрема пасажирів на кріслах колісних.

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