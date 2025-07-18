Билеты на поезда в Польшу из Украины — когда лучше покупать и сколько стоят

Поезд Укрзализныци. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Ежедневно тысячи пассажиров выбирают Укрзализныцю как надежный и доступный способ добраться до Варшавы, Хелма, Перемышля и других городов Польши. Однако высокий спрос, ограниченное количество мест и специфика международных маршрутов делают покупку билетов настоящим вызовом.

Новини.LIVE рассказывают, как лучше покупать билеты на поезда в Польшу и сколько они стоят.

Реклама

Читайте также:

Как можно добраться из Украины в Польшу

По данным на сайте Укрзализныци, в 2025 году между украинскими и польскими городами курсируют такие поезда:

№ 067 Киев — Варшава Всходня;

№ 19 Киев — Хелм;

№ 23 Киев — Хелм;

№ 705 Киев — Львов — Перемышль;

№ 715 Киев — Львов — Перемышль;

№ 93 Харьков — Хелм;

№ 089/073 Харьков — Киев — Перемышль;

№ 119 Днепр — Киев — Хелм;

№ 051/036 Одесса — Киев — Перемышль;

№ 031 Запорожье — Днепр — Перемышль;

№ 032 Запорожье — Львов — Перемышль;

№ 866/765 Черновцы — Рава-Русская — Варшава Всходня;

№ 867/767 Львов — Рава-Русская — Варшава Всходня.

Когда и где можно купить билет на поезд в Польшу

В июле прошлого года Укрзализныця изменила время открытия онлайн-продаж на международные поезда, которые курсируют в том числе в польские города, чтобы стабилизировать перегруженное приложение.

Поэтому с тех пор начало продаж стартует в 09:00 с глубиной на 20 суток до даты отправления. Купить билеты на Поезда в Польшу можно

на сайте или в мобильном приложении Укрзализныци, а также в чат-ботах компании. Кроме того, билеты доступны в кассах вокзалов.

Для некоторых рейсов продажа билетов осуществляется исключительно через мобильное приложение Укрзализныци, поэтому лучше проверять актуальную информацию на сайте перевозчика.

Сколько стоят билеты из Украины в Польшу

Стоимость билетов в польские города может отличаться в зависимости от длины маршрута, типа поезда, класса вагона (плацкарт, купе, люкс), даты поездки и тому подобное.

По данным ресурса YAVP, сейчас средние цены следующие:

из Киева в Перемышль — от 817 грн;

из Киева в Варшаву — от 1 392 грн;

из Одессы в Перемышль — от 1 065 грн;

из Запорожья в Перемышль — от 1 860 грн.

Стоит отметить, что за один раз можно купить не более четырех билетов на поезда в Польшу, если это происходит через официальные каналы Укрзализныци. Это правило применяется для предотвращения перепродажи билетов.

Ранее мы писали, что Укрзализныця создала первый полностью безбарьерный вагон, который будет адаптирован для перевозки людей с инвалидностью, в частности пассажиров на креслах колесных.

Также узнавайте, как сэкономить на железнодорожных билетах.