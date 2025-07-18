Билеты на поезда в Польшу из Украины — когда лучше покупать и сколько стоят

Билеты на поезда в Польшу — как найти и за сколько можно купить
Ежедневно тысячи пассажиров выбирают Укрзализныцю как надежный и доступный способ добраться до Варшавы, Хелма, Перемышля и других городов Польши. Однако высокий спрос, ограниченное количество мест и специфика международных маршрутов делают покупку билетов настоящим вызовом.
Новини.LIVE рассказывают, как лучше покупать билеты на поезда в Польшу и сколько они стоят.
Как можно добраться из Украины в Польшу
По данным на сайте Укрзализныци, в 2025 году между украинскими и польскими городами курсируют такие поезда:
- № 067 Киев — Варшава Всходня;
- № 19 Киев — Хелм;
- № 23 Киев — Хелм;
- № 705 Киев — Львов — Перемышль;
- № 715 Киев — Львов — Перемышль;
- № 93 Харьков — Хелм;
- № 089/073 Харьков — Киев — Перемышль;
- № 119 Днепр — Киев — Хелм;
- № 051/036 Одесса — Киев — Перемышль;
- № 031 Запорожье — Днепр — Перемышль;
- № 032 Запорожье — Львов — Перемышль;
- № 866/765 Черновцы — Рава-Русская — Варшава Всходня;
- № 867/767 Львов — Рава-Русская — Варшава Всходня.
Когда и где можно купить билет на поезд в Польшу
В июле прошлого года Укрзализныця изменила время открытия онлайн-продаж на международные поезда, которые курсируют в том числе в польские города, чтобы стабилизировать перегруженное приложение.
Поэтому с тех пор начало продаж стартует в 09:00 с глубиной на 20 суток до даты отправления. Купить билеты на Поезда в Польшу можно
на сайте или в мобильном приложении Укрзализныци, а также в чат-ботах компании. Кроме того, билеты доступны в кассах вокзалов.
Для некоторых рейсов продажа билетов осуществляется исключительно через мобильное приложение Укрзализныци, поэтому лучше проверять актуальную информацию на сайте перевозчика.
Сколько стоят билеты из Украины в Польшу
Стоимость билетов в польские города может отличаться в зависимости от длины маршрута, типа поезда, класса вагона (плацкарт, купе, люкс), даты поездки и тому подобное.
По данным ресурса YAVP, сейчас средние цены следующие:
- из Киева в Перемышль — от 817 грн;
- из Киева в Варшаву — от 1 392 грн;
- из Одессы в Перемышль — от 1 065 грн;
- из Запорожья в Перемышль — от 1 860 грн.
Стоит отметить, что за один раз можно купить не более четырех билетов на поезда в Польшу, если это происходит через официальные каналы Укрзализныци. Это правило применяется для предотвращения перепродажи билетов.
Ранее мы писали, что Укрзализныця создала первый полностью безбарьерный вагон, который будет адаптирован для перевозки людей с инвалидностью, в частности пассажиров на креслах колесных.
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