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Головна Туризм Укрзалізниця додала ще один потяг зі столиці — куди прямуватиме

Укрзалізниця додала ще один потяг зі столиці — куди прямуватиме

Ua ru
Дата публікації: 17 липня 2025 18:55
Укрзалізниця додала потяг Київ — Львів
Потяг Укрзалізниці. Фото: пресслужба компанії

Укрзалізниця призначила додатковий поїзд "Інтерсіті+". Він курсуватиме із Києва до туристичного Львова.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці у Telegram.

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У компанії повідомили, що додали потяг на тлі підвищеного попиту на цьому напрямку. Він курсуватиме вже цієї суботи, 19 липня.

"Бачимо, який попит має напрямок Київ — Львів та Львів — Київ, тож знайшли можливість додати на найближчий час по рейсу Інтерсіті+ в обох напрямках з цієї суботи", — йдеться в повідомленні.

Укрзалізниця додала ще один потяг зі столиці — куди прямуватиме - фото 1
Додатковий потяг УЗ. Фото: пресслужба компанії

В УЗ додали, що квитки вже доступні на сайті, а додатку та на касах вокзалів.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як встигнути купити потрібний квиток Укрзалізниці у пік відпусток. Також дізнайтеся, в які дні найвигідніше купувати квитки на поїзди Укрзалізниці. 

Київ поїздки Укрзалізниця Львів літо поїзди
Маргарита Рибакова - Редактор
Автор:
Маргарита Рибакова
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