Укрзалізниця додала потяг Київ — Львів

Укрзалізниця додала ще один потяг зі столиці — куди прямуватиме
Укрзалізниця призначила додатковий поїзд "Інтерсіті+". Він курсуватиме із Києва до туристичного Львова.
Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці у Telegram.
Потяг Київ — Львів
У компанії повідомили, що додали потяг на тлі підвищеного попиту на цьому напрямку. Він курсуватиме вже цієї суботи, 19 липня.
"Бачимо, який попит має напрямок Київ — Львів та Львів — Київ, тож знайшли можливість додати на найближчий час по рейсу Інтерсіті+ в обох напрямках з цієї суботи", — йдеться в повідомленні.
В УЗ додали, що квитки вже доступні на сайті, а додатку та на касах вокзалів.
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