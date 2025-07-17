Укрзалізниця додала потяг Київ — Львів

Потяг Укрзалізниці. Фото: пресслужба компанії

Укрзалізниця призначила додатковий поїзд "Інтерсіті+". Він курсуватиме із Києва до туристичного Львова.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці у Telegram.

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У компанії повідомили, що додали потяг на тлі підвищеного попиту на цьому напрямку. Він курсуватиме вже цієї суботи, 19 липня.

"Бачимо, який попит має напрямок Київ — Львів та Львів — Київ, тож знайшли можливість додати на найближчий час по рейсу Інтерсіті+ в обох напрямках з цієї суботи", — йдеться в повідомленні.

Додатковий потяг УЗ. Фото: пресслужба компанії

В УЗ додали, що квитки вже доступні на сайті, а додатку та на касах вокзалів.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як встигнути купити потрібний квиток Укрзалізниці у пік відпусток. Також дізнайтеся, в які дні найвигідніше купувати квитки на поїзди Укрзалізниці.