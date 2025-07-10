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Головна Туризм Укрзалізницю чекають масштабні зміни — що відомо

Укрзалізницю чекають масштабні зміни — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 10 липня 2025 15:15
Укрзалізниця скоротить до 500 працівників
Потяг Укрзалізниці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Укрзалізниця проведе масштабну оптимізацію. В компанії планують звільнити щонайменше 25% працівників.

Про це повідомляє Forbes Ukraine із посиланням на голову правління Олександра Перцовського.

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Повідомляється, що за минулий рік УЗ витратила на персонал 52% від усіх доходів, що складає  2,7 млрд грн. Через те, що витрати перевищили можливості, вже до кінця цього року планує на чверть скоротити кількість офісних працівників. Загалом в УЗ планують скоротити близько 500 посад.

"З початку року діє програма "Залізна ефективність", мета якої — скоротити дублюючі функції, переглянути вертикаль менеджменту і позбутися неефективних підрозділів. Насамперед скорочення торкнуться департаментів, які втратили актуальність через цифровізацію", — пояснив Перцовський.

Укрзалізницю чекають масштабні зміни — що відомо - фото 1
Провідниця. Фото: пресслужба компанії

Керівництво компанії також запропонувало офісним співробітникам працювати "ближче до колії", адже в компанії нині гостра нестача ремонтників, провідників та інших фахівців.

Нагадаємо, раніше туристка показала новенькі плацкарти "Харків-Львів". Також дізнайтеся, в які дні найвигідніше купувати квитки на поїзди Укрзалізниці. 

Укрзалізниця робота подорож поїзди туризм
Маргарита Рибакова - Редактор
Автор:
Маргарита Рибакова
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