Укрзалізниця скоротить до 500 працівників

Потяг Укрзалізниці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Укрзалізниця проведе масштабну оптимізацію. В компанії планують звільнити щонайменше 25% працівників.

Про це повідомляє Forbes Ukraine із посиланням на голову правління Олександра Перцовського.

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Повідомляється, що за минулий рік УЗ витратила на персонал 52% від усіх доходів, що складає 2,7 млрд грн. Через те, що витрати перевищили можливості, вже до кінця цього року планує на чверть скоротити кількість офісних працівників. Загалом в УЗ планують скоротити близько 500 посад.

"З початку року діє програма "Залізна ефективність", мета якої — скоротити дублюючі функції, переглянути вертикаль менеджменту і позбутися неефективних підрозділів. Насамперед скорочення торкнуться департаментів, які втратили актуальність через цифровізацію", — пояснив Перцовський.

Провідниця. Фото: пресслужба компанії

Керівництво компанії також запропонувало офісним співробітникам працювати "ближче до колії", адже в компанії нині гостра нестача ремонтників, провідників та інших фахівців.

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