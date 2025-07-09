Як виглядають нові плацкарти Укрзалізниці — відео

Потяг Укрзалізниці. Фото: пресслужба компанії

В травні цього року рухомий склад Укрзалізниці поповнили шість нових плацкартних вагонів. Декілька з них додали на популярний напрямок "Харків-Львів".

Користувачка shramko.blog в TikTok показала, як виглядають нові плацкарти УЗ.

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Мандрівниця показала верхню полицю у плацкарті, в якій набагато більше простору для пасажира, ніж у старих вагонах. Полиці також облаштували зручними сходами, розетками та невеличкими столиками.

В нових плацкартах також нові, просторі та чисті вбиральні з диспенсерами, сушаркою для рук та одноразовими рушничками.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Укрзалізниця створила перший повністю безбар’єрний вагон для перевезення людей з інвалідністю, зокрема пасажирів на кріслах колісних. Також дізнайтеся, в які дні найвигідніше купувати квитки на поїзди Укрзалізниці.