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Головна Туризм Туристка показала найновіший вагон Укрзалізниці — відео

Туристка показала найновіший вагон Укрзалізниці — відео

Ua ru
Дата публікації: 9 липня 2025 13:18
Як виглядають нові плацкарти Укрзалізниці — відео
Потяг Укрзалізниці. Фото: пресслужба компанії

В травні цього року рухомий склад Укрзалізниці поповнили шість нових плацкартних вагонів. Декілька з них додали на популярний напрямок "Харків-Львів".

Користувачка shramko.blog в TikTok показала, як виглядають нові плацкарти УЗ.

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Як виглядає плацкарт Львів-Харків

Мандрівниця показала верхню полицю у плацкарті, в якій набагато більше простору для пасажира, ніж у старих вагонах. Полиці також облаштували зручними сходами, розетками та невеличкими столиками. 

В нових плацкартах також нові, просторі та чисті вбиральні з диспенсерами, сушаркою для рук та одноразовими рушничками.

@shramko.blog

у тгк «оля планує✍🏼» розповідаю про дисципліну & саморозвиток та мій lifestyle #укрзалізниця #вагон #плацкарт #огляд #подорож #дорога

♬ Sogni ancora - Piero Piccioni

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Укрзалізниця створила перший повністю безбар’єрний вагон для перевезення людей з інвалідністю, зокрема пасажирів на кріслах колісних. Також дізнайтеся, в які дні найвигідніше купувати квитки на поїзди Укрзалізниці. 

туристи Укрзалізниця подорож поїзди туризм
Маргарита Рибакова - Редактор
Автор:
Маргарита Рибакова
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