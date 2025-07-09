Как выглядят новые плацкары Укрзализныци - видео

Туристка показала самый новый вагон Укрзализныци — видео
В мае этого года подвижной состав Укрзализныци пополнили шесть новых плацкартных вагонов. Несколько из них добавили на популярное направление "Харьков-Львов".
Пользовательница shramko.blog в TikTok показала, как выглядят новые плацкарты УЗ.
Как выглядит плацкарт Львов-Харьков
Путешественница показала верхнюю полку в плацкарте, в которой гораздо больше пространства для пассажира, чем в старых вагонах. Полки также обустроили удобными лестницами, розетками и небольшими столиками.
В новых плацкартах также новые, просторные и чистые уборные с диспенсерами, сушилкой для рук и одноразовыми полотенцами.
@shramko.blog
в тгк "оля планує✍🏼" рассказываю о дисциплине & саморазвитие и мой lifestyle #укрзализныця #вагон #плацкарт #обзор #путешествие #дорога♬ Sogni ancora - Piero Piccioni
Напомним, ранее мы рассказывали, что Укрзализныця создала первый полностью безбарьерный вагон для перевозки людей с инвалидностью, в частности пассажиров на креслах колесных. Также узнайте, в какие дни выгоднее всего покупать билеты на поезда Укрзализныци.
Читайте Новини.LIVE!