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Главная Туризм Туристка показала самый новый вагон Укрзализныци — видео

Туристка показала самый новый вагон Укрзализныци — видео

Ua ru
Дата публикации 9 июля 2025 13:18
Как выглядят новые плацкары Укрзализныци - видео
Поезд Укрзализныци. Фото: пресс-служба компании

В мае этого года подвижной состав Укрзализныци пополнили шесть новых плацкартных вагонов. Несколько из них добавили на популярное направление "Харьков-Львов".

Пользовательница shramko.blog в TikTok показала, как выглядят новые плацкарты УЗ.

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Путешественница показала верхнюю полку в плацкарте, в которой гораздо больше пространства для пассажира, чем в старых вагонах. Полки также обустроили удобными лестницами, розетками и небольшими столиками.

В новых плацкартах также новые, просторные и чистые уборные с диспенсерами, сушилкой для рук и одноразовыми полотенцами.

@shramko.blog

в тгк "оля планує✍🏼" рассказываю о дисциплине & саморазвитие и мой lifestyle #укрзализныця #вагон #плацкарт #обзор #путешествие #дорога

♬ Sogni ancora - Piero Piccioni

Напомним, ранее мы рассказывали, что Укрзализныця создала первый полностью безбарьерный вагон для перевозки людей с инвалидностью, в частности пассажиров на креслах колесных. Также узнайте, в какие дни выгоднее всего покупать билеты на поезда Укрзализныци.

туристы Укрзализныця путешествие поезда туризм
Маргарита Рыбакова - Редактор
Автор:
Маргарита Рыбакова
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