Укрзализныця сократит до 500 работников

Укрзализныцю ждут масштабные изменения - что известно
Укрзализныця проведет масштабную оптимизацию. В компании планируют уволить не менее 25% работников.
Об этом сообщает Forbes Ukraine со ссылкой на председателя правления Александра Перцовского.
Массовые сокращения в УЗ
Сообщается, что за прошлый год УЗ потратила на персонал 52% от всех доходов, что составляет 2,7 млрд грн. Из-за того, что расходы превысили возможности, уже до конца этого года планирует на четверть сократить количество офисных работников. Всего в УЗ планируют сократить около 500 должностей.
"С начала года действует программа "Железная эффективность", цель которой — сократить дублирующие функции, пересмотреть вертикаль менеджмента и избавиться от неэффективных подразделений. В первую очередь сокращения коснутся департаментов, которые потеряли актуальность из-за цифровизации", — пояснил Перцовский.
Руководство компании также предложило офисным сотрудникам работать "ближе к пути", ведь в компании сейчас острая нехватка ремонтников, проводников и других специалистов.
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