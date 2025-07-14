Як купити квитки Укрзалізниці в пік сезону — поради туристам

Квиток Укрзалізниці. Фото: УНІАН

Щоліта українці масово вирушають у довгоочікувані відпустки: хтось мріє про тепле море й золотий пісок, інші ж — про мальовничі гори. Проте у розпал сезону дуже складно придбати квиток на потрібний напрямок.

Видання РБК-Україна поділилося порадами, як забронювати квиток на потрібну дату.

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Якщо вам не вдалося забронювати квиток на певну дату — ви можете підключити в додатку "Укрзалізниці" функцію відстеження вільних місць. Введіть у пошуку пункт відправлення та призначення і після показу результатів натисніть кнопку "Відстежувати вільні місця". Оберіть потрібний вам потяг та тип вагона й увімкніть сповіщення. Коли з'являться необхідні квитки, додаток вам про це повідомить.

В додатку УЗ також доступна функція автовикупу, проте для доступу вам буде необхідно верифікуватися в "Дії" та прив'язати вашу банківську картку. Програма автоматично викупить потрібні вам квитки. Проте така функція недоступна на напрямках Київ-Відень і Київ-Варшава.

Пасажири у вагоні Укрзалізниці. Фото: УЗ/Facebook

Також дістатися до популярного курорту в горах чи на морі ви можете із пересадками. Додаток покаже вам усі можливі варіанти. Проте така поїздка вам обійдеться трохи дорожче.

Нагадаємо, що квитки на внутрішні рейси надходять у продаж щодня о 09:00 за 20 днів до дати відправлення, а на міжнародні — о 8 ранку за 30 днів.

Раніше ми розповідали, що Укрзалізниця додала ще декілька поїздів із жіночими купе, вони курсуватимуть з кінця липня. Також дізнайтеся, в які дні найвигідніше купувати квитки на поїзди Укрзалізниці.