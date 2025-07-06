Укрзалізниця додала поїзди з жіночими купе — напрямки

Укрзалізниця додала поїзди з жіночими купе — які маршрути
Ua ru
Дата публікації: 6 липня 2025 12:22
Туристка мандрує Україною УЗ. Фото: freepik.com
Укрзалізниця додала ще 3 поїзди із жіночими купе. Українки зможуть на них подорожувати вже з кінця липня.
Про це повідомили в пресслужбі компанії.
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Повідомляється, що з 25 липня з жіночими купе будуть курсувати такі потяги:
- • № 38/37 Київ — Запоріжжя:
- • № 98/97 Ковель — Київ;
- • № 22/21 Львів — Харків.
В компанії додали, що жіночі купе передбачені у вагоні № 5 в усіх напрямках. В застосунку вони позначені "Жіноче купе". Подорожі в таких вагонах доступні лише жінкам, а також жінкам із дітьми до 5 років.
В УЗ нагадали, що потяги із жіночим купе вже були запроваджені у 15 потягах:
- • № 1/2 Харків — Ворохта;
- • № 3/4 Запоріжжя — Ужгород;
- • № 5/6 Запоріжжя — Ясіня;
- • № 15/16 Харків — Ясіня;
- • № 17/18 Харків — Мукачево (Ужгород);
- • № 22/21 Львів — Харків;
- • № 26/25 Одеса — Ясіня;
- • № 29/30 Київ — Ужгород;
- • № 38/37 Київ — Запоріжжя;
- • № 41/42 Дніпро — Трускавець;
- • № 43/44 Черкаси — Івано-Франківськ;
- • № 75/76 Київ — Кривий Ріг;
- • № 81/82 Київ — Чоп (Ужгород);
- • № 95/96 Київ — Рахів;
- • № 98/97 Ковель — Київ.
Нагадаємо, ми розповідали, що Укрзалізниця отримала ще чотири нові пасажирські вагони. Також ми писали, як перевірити, чи затримується ваш потяг.
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