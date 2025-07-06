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Головна Туризм Укрзалізниця додала поїзди з жіночими купе — які маршрути

Укрзалізниця додала поїзди з жіночими купе — які маршрути

Ua ru
Дата публікації: 6 липня 2025 12:22
Укрзалізниця додала поїзди з жіночими купе — напрямки
Туристка мандрує Україною УЗ. Фото: freepik.com

Укрзалізниця додала ще 3 поїзди із жіночими купе. Українки зможуть на них подорожувати вже з кінця липня.

Про це повідомили в пресслужбі компанії.

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Повідомляється, що з 25 липня з жіночими купе будуть курсувати такі потяги:

  • •⁠ ⁠⁠№ 38/37 Київ — Запоріжжя:
  • •⁠ ⁠⁠№ 98/97 Ковель — Київ;
  • •⁠ ⁠⁠№ 22/21 Львів — Харків.

В компанії додали, що жіночі купе передбачені у вагоні № 5 в усіх напрямках. В застосунку вони позначені "Жіноче купе". Подорожі в таких вагонах доступні лише жінкам, а також жінкам із дітьми до 5 років.

Укрзалізниця додала поїзди з жіночими купе — які маршрути - фото 1
Українка чекає на потяг. Фото: freepik.com

В УЗ нагадали, що потяги із жіночим купе вже були запроваджені у 15 потягах:

  • •⁠ ⁠№ 1/2 Харків — Ворохта;
  • •⁠ ⁠№ 3/4 Запоріжжя — Ужгород;
  • •⁠ ⁠№ 5/6 Запоріжжя — Ясіня;
  • •⁠ ⁠№ 15/16 Харків — Ясіня;
  • •⁠ ⁠№ 17/18 Харків — Мукачево (Ужгород);
  • •⁠ ⁠№ 22/21 Львів — Харків;
  • •⁠ ⁠№ 26/25 Одеса — Ясіня;
  • •⁠ ⁠№ 29/30 Київ — Ужгород;
  • •⁠ ⁠№ 38/37 Київ — Запоріжжя;
  • •⁠ ⁠№ 41/42 Дніпро — Трускавець;
  • •⁠ ⁠№ 43/44 Черкаси — Івано-Франківськ;
  • •⁠ ⁠№ 75/76 Київ — Кривий Ріг;
  • •⁠ ⁠№ 81/82 Київ — Чоп (Ужгород);
  • •⁠ ⁠№ 95/96 Київ — Рахів;
  • •⁠ ⁠№ 98/97 Ковель — Київ.

Нагадаємо, ми розповідали, що Укрзалізниця отримала ще чотири нові пасажирські вагони.  Також ми писали, як перевірити, чи затримується ваш потяг.

Укрзалізниця подорож жінки поїзди туризм
Маргарита Рибакова - Редактор
Автор:
Маргарита Рибакова
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