Укрзалізниця додала поїзди з жіночими купе — напрямки

Туристка мандрує Україною УЗ. Фото: freepik.com

Укрзалізниця додала ще 3 поїзди із жіночими купе. Українки зможуть на них подорожувати вже з кінця липня.

Про це повідомили в пресслужбі компанії.

Реклама

Читайте також:

Нові напрямки УЗ з жіночими купе

Повідомляється, що з 25 липня з жіночими купе будуть курсувати такі потяги:

•⁠ ⁠⁠№ 38/37 Київ — Запоріжжя:

•⁠ ⁠⁠№ 98/97 Ковель — Київ;

•⁠ ⁠⁠№ 22/21 Львів — Харків.

В компанії додали, що жіночі купе передбачені у вагоні № 5 в усіх напрямках. В застосунку вони позначені "Жіноче купе". Подорожі в таких вагонах доступні лише жінкам, а також жінкам із дітьми до 5 років.

Українка чекає на потяг. Фото: freepik.com

В УЗ нагадали, що потяги із жіночим купе вже були запроваджені у 15 потягах:

•⁠ ⁠№ 1/2 Харків — Ворохта;

•⁠ ⁠№ 3/4 Запоріжжя — Ужгород;

•⁠ ⁠№ 5/6 Запоріжжя — Ясіня;

•⁠ ⁠№ 15/16 Харків — Ясіня;

•⁠ ⁠№ 17/18 Харків — Мукачево (Ужгород);

•⁠ ⁠№ 22/21 Львів — Харків;

•⁠ ⁠№ 26/25 Одеса — Ясіня;

•⁠ ⁠№ 29/30 Київ — Ужгород;

•⁠ ⁠№ 38/37 Київ — Запоріжжя;

•⁠ ⁠№ 41/42 Дніпро — Трускавець;

•⁠ ⁠№ 43/44 Черкаси — Івано-Франківськ;

•⁠ ⁠№ 75/76 Київ — Кривий Ріг;

•⁠ ⁠№ 81/82 Київ — Чоп (Ужгород);

•⁠ ⁠№ 95/96 Київ — Рахів;

•⁠ ⁠№ 98/97 Ковель — Київ.

Нагадаємо, ми розповідали, що Укрзалізниця отримала ще чотири нові пасажирські вагони. Також ми писали, як перевірити, чи затримується ваш потяг.