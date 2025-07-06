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Главная Туризм Укрзализныця добавила поезда с женскими купе — какие маршруты

Укрзализныця добавила поезда с женскими купе — какие маршруты

Ua ru
Дата публикации 6 июля 2025 12:22
Укрзализныця добавила поезда с женскими купе - направления
Туристка путешествует по Украине УЗ. Фото: freepik.com

Укрзализныця добавила еще 3 поезда с женскими купе. Украинки смогут на них путешествовать уже с конца июля.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

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Сообщается, что с 25 июля с женскими купе будут курсировать такие поезда:

  • - № 38/37 Киев — Запорожье:
  • - № 98/97 Ковель — Киев;
  • - № 22/21 Львов — Харьков.

В компании добавили, что женские купе предусмотрены в вагоне № 5 во всех направлениях. В приложении и приложении они обозначены "Женское купе". Путешествия в таких вагонах доступны только женщинам, а также женщинам с детьми до 5 лет.

Укрзализныця добавила поезда с женскими купе — какие маршруты - фото 1
Украинка ждет поезд. Фото: freepik.com

В УЗ напомнили, что поезда с женским купе уже были введены в 15 поездах:

  • - № 1/2 Харьков — Ворохта;
  • - № 3/4 Запорожье — Ужгород;
  • - № 5/6 Запорожье — Ясиня;
  • - № 15/16 Харьков — Ясиня;
  • - № 17/18 Харьков — Мукачево (Ужгород);
  • - № 22/21 Львов — Харьков;
  • - № 26/25 Одесса — Ясиня;
  • - № 29/30 Киев — Ужгород; № 29/30 Киев - Ясиня;
  • - № 38/37 Киев — Запорожье;
  • - № 41/42 Днепр — Трускавец;
  • - № 43/44 Черкассы — Ивано-Франковск;
  • - № 75/76 Киев — Кривой Рог; № 75/76 Киев — Кривой Рог;
  • - № 81/82 Киев — Чоп (Ужгород);
  • - № 95/96 Киев — Рахов;
  • - № 98/97 Ковель — Киев.

Напомним, мы рассказывали, что Укрзализныця получила еще четыре новых пассажирских вагона. Также мы писали, как проверить, задерживается ли ваш поезд.

Укрзализныця путешествие женщины поезда туризм
Маргарита Рыбакова - Редактор
Автор:
Маргарита Рыбакова
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