Укрзализныця добавила поезда с женскими купе - направления

Укрзализныця добавила поезда с женскими купе — какие маршруты
Укрзализныця добавила еще 3 поезда с женскими купе. Украинки смогут на них путешествовать уже с конца июля.
Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Новые направления УЗ с женскими купе
Сообщается, что с 25 июля с женскими купе будут курсировать такие поезда:
- - № 38/37 Киев — Запорожье:
- - № 98/97 Ковель — Киев;
- - № 22/21 Львов — Харьков.
В компании добавили, что женские купе предусмотрены в вагоне № 5 во всех направлениях. В приложении и приложении они обозначены "Женское купе". Путешествия в таких вагонах доступны только женщинам, а также женщинам с детьми до 5 лет.
В УЗ напомнили, что поезда с женским купе уже были введены в 15 поездах:
- - № 1/2 Харьков — Ворохта;
- - № 3/4 Запорожье — Ужгород;
- - № 5/6 Запорожье — Ясиня;
- - № 15/16 Харьков — Ясиня;
- - № 17/18 Харьков — Мукачево (Ужгород);
- - № 22/21 Львов — Харьков;
- - № 26/25 Одесса — Ясиня;
- - № 29/30 Киев — Ужгород; № 29/30 Киев - Ясиня;
- - № 38/37 Киев — Запорожье;
- - № 41/42 Днепр — Трускавец;
- - № 43/44 Черкассы — Ивано-Франковск;
- - № 75/76 Киев — Кривой Рог; № 75/76 Киев — Кривой Рог;
- - № 81/82 Киев — Чоп (Ужгород);
- - № 95/96 Киев — Рахов;
- - № 98/97 Ковель — Киев.
Напомним, мы рассказывали, что Укрзализныця получила еще четыре новых пассажирских вагона. Также мы писали, как проверить, задерживается ли ваш поезд.
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