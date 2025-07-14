Как купить билеты Укрзализныци в пик сезона - советы туристам

Билет Укрзализныци. Фото: УНИАН

Каждое лето украинцы массово отправляются в долгожданные отпуска: кто-то мечтает о теплом море и золотом песке, другие же - о живописных горах. Однако в разгар сезона очень сложно приобрести билет на нужное направление.

Издание РБК-Украина поделилось советами, как забронировать билет на нужную дату.

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Если вам не удалось забронировать билет на определенную дату — вы можете подключить в приложении "Укрзализныци" функцию отслеживания свободных мест. Введите в поиске пункт отправления и назначения и после показа результатов нажмите кнопку "Отслеживать свободные места". Выберите нужный вам поезд и тип вагона и включите оповещения. Когда появятся необходимые билеты, приложение вам об этом сообщит.

В приложении УЗ также доступна функция автовыкупа, однако для доступа вам будет необходимо верифицироваться в "Дії" и привязать вашу банковскую карту. Программа автоматически выкупит нужные вам билеты. Однако такая функция недоступна на направлениях Киев-Вена и Киев-Варшава.

Пассажиры в вагоне Укрзализныци. Фото: УЗ/Facebook

Также добраться до популярного курорта в горах или на море вы можете с пересадками. Приложение покажет вам все возможные варианты. Однако такая поездка вам обойдется немного дороже.

Напомним, что билеты на внутренние рейсы поступают в продажу ежедневно в 09:00 за 20 дней до даты отправления, а на международные — в 8 утра за 30 дней.

Ранее мы рассказывали, что Укрзализныця добавила еще несколько поездов с женскими купе, они будут курсировать с конца июля. Также узнайте, в какие дни выгоднее всего покупать билеты на поезда Укрзализныци.