Укрзализныця добавила поезд Киев - Львов

УЗ добавила еще один поезд из столицы — куда будет следовать
Укрзализныця назначила дополнительный поезд "Интерсити+". Он будет курсировать из Киева в туристический Львов.
Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци в Telegram.
Поезд Киев — Львов
В компании сообщили, что добавили поезд на фоне повышенного спроса на этом направлении. Он будет курсировать уже в эту субботу, 19 июля.
"Видим, какой спрос имеет направление Киев — Львов и Львов — Киев, поэтому нашли возможность добавить на ближайшее время по рейсу Интерсити+ в обоих направлениях с этой субботы", — говорится в сообщении.
В УЗ добавили, что билеты уже доступны на сайте, а приложении и на кассах вокзалов.
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