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Главная Туризм УЗ добавила еще один поезд из столицы — куда будет следовать

УЗ добавила еще один поезд из столицы — куда будет следовать

Ua ru
Дата публикации 17 июля 2025 18:55
Укрзализныця добавила поезд Киев - Львов
Поезд Укрзализныци. Фото: пресс-служба компании

Укрзализныця назначила дополнительный поезд "Интерсити+". Он будет курсировать из Киева в туристический Львов.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци в Telegram.

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В компании сообщили, что добавили поезд на фоне повышенного спроса на этом направлении. Он будет курсировать уже в эту субботу, 19 июля.

"Видим, какой спрос имеет направление Киев — Львов и Львов — Киев, поэтому нашли возможность добавить на ближайшее время по рейсу Интерсити+ в обоих направлениях с этой субботы", — говорится в сообщении.

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Дополнительный поезд УЗ. Фото: пресс-служба компании

В УЗ добавили, что билеты уже доступны на сайте, а приложении и на кассах вокзалов.

Напомним, ранее мы рассказывали, как успеть купить нужный билет Укрзализныци в пик отпусков. Также узнайте, в какие дни выгоднее всего покупать билеты на поезда Укрзализныци.

Киев поездки Укрзализныця Львов лето поезда
Маргарита Рыбакова - Редактор
Автор:
Маргарита Рыбакова
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