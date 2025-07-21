Льготы в электричках и поездах — кому государство компенсирует стоимость проезда в 2025

Льготный проезд в поездах — кому не нужно платить в 2025 году
Многие украинцы не знают, что имеют право на льготы и скидки на железнодорожные билеты. Часто это касается пенсионеров и других категорий граждан, которые могут экономить путешествуя поездом.
О том, кому в 2025 году стоимость железнодорожных билетов покрывает государство, отмечается на сайте Укрзализныци.
Кто может ездить поездом бесплатно в 2025 году
Некоторые категории граждан могут пользоваться бесплатным проездом один раз в год (включая поездку обратно) или на два:
- лица, которые преследовались нацистским режимом;
- Герои Советского Союза и награжденные орденами Славы;
- участники боевых действий (бесплатно раз в два года или со скидкой 50% раз в год).
Кто может получить скидку
В Украине большинство льготников платят только часть стоимости билета. Исключение — дети до 6 лет, которые ездят бесплатно. Стандартная скидка составляет 50% и действует с 1 октября по 15 мая для таких категорий:
- родители военных, погибших или пропавших без вести;
- люди с инвалидностью и дети с инвалидностью (а также их сопровождающие).
Также есть льготники со смешанными условиями — бесплатным проездом раз или два в год и скидкой 50% в период с октября по май. Сюда относятся:
- участники Второй мировой войны;
- люди с инвалидностью полученной из-за Второй мировой войны и их сопровождающие;
- лица, которые стали инвалидами из-за российско-украинской войны, и их сопровождающие.
Перед покупкой билета стоит учесть, что льготы не распространяются на люксовые вагоны — их придется оплачивать полностью.
Кто имеет право на льготы в электричках
В пригородных поездах бесплатный проезд имеют:
- пенсионеры;
- люди с инвалидностью;
- ликвидаторы аварии на ЧАЭС;
- сироты и дети из многодетных семей;
- родители погибших или пропавших военных;
- ветераны полиции и чрезвычайных служб;
- участники и партизаны Второй мировой войны.
- Герои Украины и участники боевых действий (без ограничений в датах).
Сопровождающие детей с инвалидностью и студенты платят половину стоимости билета с 1 октября по 15 мая. Дети от 6 до 14 лет имеют право на скидку 25% круглый год, а студенты платят меньше на 50%.
Чтобы воспользоваться льготами, обязательно имейте при себе документ, подтверждающий ваш статус — например, удостоверение участника боевых действий или справку об инвалидности.
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Также мы рассказывали, что ежедневно тысячи пассажиров выбирают Укрзализныцю для поездок в Варшаву, Хелм, Перемышль и другие польские города. Однако из-за большого спроса, ограниченного количества мест и особенностей международных маршрутов, приобрести билеты может быть сложно.
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