Льготы в электричках и поездах — кому государство компенсирует стоимость проезда в 2025

Человек держит железнодорожный билет. Фото: УНИАН

Многие украинцы не знают, что имеют право на льготы и скидки на железнодорожные билеты. Часто это касается пенсионеров и других категорий граждан, которые могут экономить путешествуя поездом.

О том, кому в 2025 году стоимость железнодорожных билетов покрывает государство, отмечается на сайте Укрзализныци.

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Некоторые категории граждан могут пользоваться бесплатным проездом один раз в год (включая поездку обратно) или на два:

лица, которые преследовались нацистским режимом;

Герои Советского Союза и награжденные орденами Славы;

участники боевых действий (бесплатно раз в два года или со скидкой 50% раз в год).

Кто может получить скидку

В Украине большинство льготников платят только часть стоимости билета. Исключение — дети до 6 лет, которые ездят бесплатно. Стандартная скидка составляет 50% и действует с 1 октября по 15 мая для таких категорий:

родители военных, погибших или пропавших без вести;

люди с инвалидностью и дети с инвалидностью (а также их сопровождающие).

Также есть льготники со смешанными условиями — бесплатным проездом раз или два в год и скидкой 50% в период с октября по май. Сюда относятся:

участники Второй мировой войны;

люди с инвалидностью полученной из-за Второй мировой войны и их сопровождающие;

лица, которые стали инвалидами из-за российско-украинской войны, и их сопровождающие.

Перед покупкой билета стоит учесть, что льготы не распространяются на люксовые вагоны — их придется оплачивать полностью.

Кто имеет право на льготы в электричках

В пригородных поездах бесплатный проезд имеют:

пенсионеры;

люди с инвалидностью;

ликвидаторы аварии на ЧАЭС;

сироты и дети из многодетных семей;

родители погибших или пропавших военных;

ветераны полиции и чрезвычайных служб;

участники и партизаны Второй мировой войны.

Герои Украины и участники боевых действий (без ограничений в датах).

Сопровождающие детей с инвалидностью и студенты платят половину стоимости билета с 1 октября по 15 мая. Дети от 6 до 14 лет имеют право на скидку 25% круглый год, а студенты платят меньше на 50%.

Чтобы воспользоваться льготами, обязательно имейте при себе документ, подтверждающий ваш статус — например, удостоверение участника боевых действий или справку об инвалидности.

Ранее мы писали, что в Польше действует слаженная система общественного транспорта: автобусы, трамваи, метро, троллейбусы и поезда. Они курсируют по точному расписанию, а билеты действительны для всех видов транспорта.

Также мы рассказывали, что ежедневно тысячи пассажиров выбирают Укрзализныцю для поездок в Варшаву, Хелм, Перемышль и другие польские города. Однако из-за большого спроса, ограниченного количества мест и особенностей международных маршрутов, приобрести билеты может быть сложно.