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Главная Экономика Льготный проезд в поездах — кому не нужно платить в 2025 году

Льготный проезд в поездах — кому не нужно платить в 2025 году

Ua ru
Дата публикации 21 июля 2025 07:15
Льготы в электричках и поездах — кому государство компенсирует стоимость проезда в 2025
Человек держит железнодорожный билет. Фото: УНИАН

Многие украинцы не знают, что имеют право на льготы и скидки на железнодорожные билеты. Часто это касается пенсионеров и других категорий граждан, которые могут экономить путешествуя поездом.

О том, кому в 2025 году стоимость железнодорожных билетов покрывает государство, отмечается на сайте Укрзализныци.

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Некоторые категории граждан могут пользоваться бесплатным проездом один раз в год (включая поездку обратно) или на два:

  • лица, которые преследовались нацистским режимом;
  • Герои Советского Союза и награжденные орденами Славы;
  • участники боевых действий (бесплатно раз в два года или со скидкой 50% раз в год).

Кто может получить скидку

В Украине большинство льготников платят только часть стоимости билета. Исключение — дети до 6 лет, которые ездят бесплатно. Стандартная скидка составляет 50% и действует с 1 октября по 15 мая для таких категорий:

  • родители военных, погибших или пропавших без вести;
  • люди с инвалидностью и дети с инвалидностью (а также их сопровождающие).

Также есть льготники со смешанными условиями — бесплатным проездом раз или два в год и скидкой 50% в период с октября по май. Сюда относятся:

  • участники Второй мировой войны;
  • люди с инвалидностью полученной из-за Второй мировой войны и их сопровождающие;
  • лица, которые стали инвалидами из-за российско-украинской войны, и их сопровождающие.

Перед покупкой билета стоит учесть, что льготы не распространяются на люксовые вагоны — их придется оплачивать полностью.

Кто имеет право на льготы в электричках

В пригородных поездах бесплатный проезд имеют:

  • пенсионеры;
  • люди с инвалидностью;
  • ликвидаторы аварии на ЧАЭС;
  • сироты и дети из многодетных семей;
  • родители погибших или пропавших военных;
  • ветераны полиции и чрезвычайных служб;
  • участники и партизаны Второй мировой войны.
  • Герои Украины и участники боевых действий (без ограничений в датах).

Сопровождающие детей с инвалидностью и студенты платят половину стоимости билета с 1 октября по 15 мая. Дети от 6 до 14 лет имеют право на скидку 25% круглый год, а студенты платят меньше на 50%.

Чтобы воспользоваться льготами, обязательно имейте при себе документ, подтверждающий ваш статус — например, удостоверение участника боевых действий или справку об инвалидности.

Ранее мы писали, что в Польше действует слаженная система общественного транспорта: автобусы, трамваи, метро, троллейбусы и поезда. Они курсируют по точному расписанию, а билеты действительны для всех видов транспорта.

Также мы рассказывали, что ежедневно тысячи пассажиров выбирают Укрзализныцю для поездок в Варшаву, Хелм, Перемышль и другие польские города. Однако из-за большого спроса, ограниченного количества мест и особенностей международных маршрутов, приобрести билеты может быть сложно.

Укрзализныця транспорт льготы железная дорога проезд билеты
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
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