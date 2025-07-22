Підтримка жінок 60+ — які пільги надаватимуть українкам в серпні

Бабуся з візком. Фото: УНІАН

Багато українських пенсіонерок отримують невеликі виплати. Якщо немає підтримки від рідних або заощаджень, прожити на одну пенсію стає важко. Саме тому пільги від держави — це важливе джерело допомоги, яким не варто нехтувати.

Про те, якими пільгами зможуть користуватись українки старше 60 років у серпні, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Які пільги мають жінки на пенсії

У серпні жінки віком від 60 років можуть скористатися такими видами підтримки:

Оплата комуналки

Якщо витрати на житлово-комунальні послуги перевищують 15% від доходу сім’ї, можна подати заяву на субсидію. Вона діє незалежно від віку.

Сільські пенсіонерки з досвідом роботи у сферах освіти, медицини, культури, аграрної галузі можуть отримати 100% знижку на оплату ЖКП.

Головне — мати не менше трьох років стажу на відповідній посаді перед виходом на пенсію та продовжувати жити у селі.

Безплатний проїзд

Жінки-пенсіонерки можуть їздити безплатно в міському та приміському наземному транспорті — трамваях, тролейбусах, автобусах, а також в електричках.

Для цього потрібно мати пенсійне посвідчення або довідку з Пенсійного фонду. У маршрутках ця пільга зазвичай не діє.

Юридична допомога

Пенсіонерки можуть звернутися по безоплатну правову допомогу. Їм допоможуть з питаннями пенсій, пільг, соціальних виплат, спадщини та інших юридичних справ.

Безплатна парковка

Пенсіонерки можуть залишати свої автомобілі на платних парковках безплатно — для цього достатньо мати документи, що підтверджують статус пенсіонера.

Від яких податків звільняються пенсіонерки

Жінки, які отримують пенсію за віком (тобто після 60 років), мають пільги при сплаті земельного податку. Пільги поширюються на ділянки в межах таких норм:

до 0,10 га — дачі;

до 0,01 га — гаражі;

до 0,12 га — садівництво;

до 0,25 га — житло в селі;

до 0,10 га — будівництво в місті;

до 2 га — особисте селянське господарство;

до 0,15 га — будівництво в селищах міського типу.

Виходить, що попри скромну пенсію, українки віком 60+ можуть оформити низку важливих пільг. Це — реальна можливість зменшити свої витрати в серпні.

Раніше ми писали, що ветерани праці в Україні користуються соціальними пільгами — від медичних послуг до допомоги з житлом і оздоровленням.

Також ми розповідали, що пенсія надається у певному віці та при наявності потрібного стажу, але навіть ті, хто не відповідає вимогам, можуть розраховувати на державну підтримку.