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Главная Экономика Помощь на пенсии — какие льготы будут у украинок 60+ в августе

Помощь на пенсии — какие льготы будут у украинок 60+ в августе

Ua ru
Дата публикации 22 июля 2025 07:15
Поддержка женщин 60+ — какие льготы будут предоставлять украинкам в августе
Бабушка с коляской. Фото: УНИАН

Многие украинские пенсионерки получают небольшие выплаты. Если нет поддержки от родных или сбережений, прожить на одну пенсию становится трудно. Именно поэтому льготы от государства — это важный источник помощи, которым не стоит пренебрегать.

О том, какими льготами смогут пользоваться украинки старше 60 лет в августе, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Какие льготы имеют женщины на пенсии

В августе женщины в возрасте от 60 лет могут воспользоваться такими видами поддержки:

  • Оплата коммуналки

Если расходы на жилищно-коммунальные услуги превышают 15% от дохода семьи, можно подать заявление на субсидию. Она действует независимо от возраста.

Сельские пенсионерки с опытом работы в сферах образования, медицины, культуры, аграрной отрасли могут получить 100% скидку на оплату ЖКУ.

Главное — иметь не менее трех лет стажа на соответствующей должности перед выходом на пенсию и продолжать жить в селе.

  • Бесплатный проезд

Женщины-пенсионерки могут ездить бесплатно в городском и пригородном наземном транспорте — трамваях, троллейбусах, автобусах, а также в электричках.

Для этого нужно иметь пенсионное удостоверение или справку из Пенсионного фонда. В маршрутках эта льгота обычно не действует.

  • Юридическая помощь

Пенсионерки могут обратиться за бесплатной правовой помощью. Им помогут с вопросами пенсий, льгот, социальных выплат, наследства и другими юридическими делами.

  • Бесплатная парковка

Пенсионерки могут оставлять свои автомобили на платных парковках бесплатно — для этого достаточно иметь документы, подтверждающие статус пенсионера.

От каких налогов освобождаются пенсионерки

Женщины, которые получают пенсию по возрасту (то есть после 60 лет), имеют льготы при уплате земельного налога. Льготы распространяются на участки в пределах таких норм:

  • до 0,10 га — дачи;
  • до 0,01 га — гаражи;
  • до 0,12 га — садоводство;
  • до 0,25 га — жилье в селе;
  • до 0,10 га — строительство в городе;
  • до 2 га — личное крестьянское хозяйство;
  • до 0,15 га — строительство в поселках городского типа.

Получается, что несмотря на скромную пенсию, украинки в возрасте 60+ могут оформить ряд важных льгот. Это — реальная возможность уменьшить свои расходы в августе.

Ранее мы писали, что ветераны труда в Украине пользуются социальными льготами — от медицинских услуг до помощи с жильем и оздоровлением.

Также мы рассказывали, что пенсия предоставляется в определенном возрасте и при наличии нужного стажа, но даже те, кто не соответствует требованиям, могут рассчитывать на государственную поддержку.

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Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
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