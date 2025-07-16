Особливий статус — кому держава гарантує 11 видів пільг у 2025 році

Жінка похилого віку сидить на лавці. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Ветерани праці в Україні мають право на низку соціальних пільг, які допомагають покращити їхнє життя. Це стосується не лише медичної допомоги, а й інших важливих сфер — від санаторного лікування до підтримки у житлових питаннях.

Про те, хто може отримати статус ветерана праці та які пільги гарантує таке звання, пояснили в Департаменті соціального захисту населення Сумської міської ради.

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Хто може отримати статус ветерана праці

Держава визначила перелік громадян, які можуть претендувати на статус "ветеран праці", а разом із ним — і на відповідні пільги. Згідно зі статтею 6 Закону України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні" №3722-ХІІ від 16.12.1993 (із правками), він надається таким категоріям:

пенсіонери, нагороджені медаллю "Ветеран праці";

особи з інвалідністю по зору I групи та з дитинства I групи;

ті, хто пішов на пенсію через шкідливі або важкі умови праці;

люди з інвалідністю I або II групи зі стажем від 15 років, які отримують пенсію;

чоловіки зі стажем від 40 років і жінки — від 35 років, які вже вийшли на пенсію;

люди з діагнозом гіпофізарний нанізм (ліліпути) або диспропорційні карлики.

Для оформлення посвідчення ветерана праці потрібно звернутися до органу соціального захисту за місцем проживання. При собі слід мати заяву, фотокартку розміром 30×40 мм, а також довідку з Пенсійного фонду про трудовий і страховий стаж.

Які пільги держава гарантує ветеранам праці

Люди з цим статусом можуть скористатися низкою соціальних пільг. У 2025 році можна розраховувати на таку підтримку:

звільнення від сплати земельного податку;

пріоритетне встановлення домашнього телефону;

пільгове членство в садівничих товариствах і кооперативах;

щорічне комплексне медичне обстеження з участю необхідних лікарів;

безплатне зубопротезування (за винятком протезів із дорогоцінних матеріалів);

пріоритетне обслуговування у медичних установах, аптеках та першочергова госпіталізація;

першочергове право на отримання кредиту для будівництва житла з розстрочкою погашення до 10 років;

збереження права на обслуговування у медичних закладах, де вони були закріплені до виходу на пенсію;

першочергове забезпечення санаторно-курортним лікуванням або компенсація його вартості при самостійному придбанні;

право на щорічну оплачувану відпустку у зручний для себе час, а також можливість узяти до 14 днів неоплачуваної відпустки щороку;

перевага у наданні житлової площі, виділенні земельних ділянок під будівництво, садівництво або городництво, у ремонті житла та забезпеченні паливом.

Ветерани праці також можуть отримати право на пільговий проїзд, але лише за умови, що середньомісячний дохід родини за останні пів року не перевищує встановлений поріг, який дає право на податкову соціальну пільгу.

Раніше ми писали, що більшість українців сплачують за проїзд у громадському транспорті, однак із 1 вересня 2025 року пільги поширять ще на дві групи пасажирів.

Також ми розповідали, що у серпні частина пенсіонерів отримає доплати до пенсій — залежно від віку, стану здоров’я чи заслуг перед країною. Також люди похилого віку можуть користуватись державними пільгами, що допомагають економити на щоденних витратах.