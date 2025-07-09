Підтримка людей з I групою інвалідності — які виплати та пільги надаватиме держава в серпні

Чоловік в колісному кріслі. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Люди з інвалідністю І групи — це громадяни, які повністю втратили працездатність і потребують постійного догляду. Для них передбачені спеціальні соціальні виплати та пільги.

Про те, яку підтримку гарантує держава громадянам з I групою інвалідності в серпні 2025 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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На які виплати розраховувати людям з інвалідністю І групи в серпні

Громадяни з інвалідністю І групи з дитинства мають право на щомісячну допомогу в розмірі 100% від прожиткового мінімуму. У 2025 році ця сума становить 2 361 грн. Окрім того, надається додаткова допомога тим, хто здійснює догляд за такими людьми. Розмір виплат залежить від підгрупи:

Підгрупа А — 4 722 грн (200% від прожиткового мінімуму); Підгрупа Б — 2 361 грн (100% від прожиткового мінімуму).

Сума соціальної допомоги дітям з I групою інвалідності визначається за віковою категорією та підгрупою інвалідності:

До 6 років:

Підгрупа А — 5 163 грн. Підгрупа Б — 1 281,50 грн.

Від 6 до 18 років:

Підгрупа А — 6 392 грн. Підгрупа Б — 1 598 грн.

Які пільги доступні особам з інвалідністю І групи

Люди з інвалідністю І групи мають право на широкий перелік пільг. У 2025 році можна розраховувати на таку підтримку:

Охорона здоров’я

Безплатне або пільгове (50% знижки) отримання ліків за рецептом, якщо людина має мінімальну пенсію або отримує соціальну допомогу.

Також передбачено безплатне отримання ортопедичних, зорових і слухових протезів, окулярів, слухових апаратів, електроколяски або навіть автомобіля — якщо є відповідні медичні показання.

Соціальна сфера

Передбачено пріоритетне встановлення домашнього телефону, забезпечення людей з порушенням слуху відповідними пристроями та перекладачем, а також направлення дітей на санаторно-курортне лікування.

Пільги в транспорті

Безплатний проїзд у міському громадському транспорті (крім таксі) як для самих людей з інвалідністю І групи, так і для одного супроводжуючого.

Крім того, з 1 жовтня до 15 травня вони мають право на 50% знижку при поїздках міжміським автотранспортом, залізницею, літаком чи річковим транспортом по Україні.

Люди з інвалідністю внаслідок війни, які досягли 85 років, можуть щороку здійснити одну безплатну поїздку в обидва боки. Ветерани з інвалідністю І групи віком понад 85 років мають право на необмежену кількість поїздок зі знижкою 50% у межах країни.

Раніше ми писали, що у березні 2024 року в Україні відбулася індексація пенсій — розмір виплат підвищили на 11,5%. Водночас конкретна сума, яку отримує кожен пенсіонер, відрізняється, оскільки визначається індивідуальними чинниками.

Також ми розповідали, що для батьків новонароджених в Україні передбачено спеціальну допомогу у вигляді базового набору речей для немовлят. Аналогічну форму підтримки планують запровадити для сімей, чиї діти йдуть до школи.