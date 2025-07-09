Поддержка людей с I группой инвалидности — какие выплаты и льготы будет предоставлять государство в августе

І группа инвалидности — перечень выплат и льгот на август 2025
Люди с инвалидностью І группы — это граждане, которые полностью утратили трудоспособность и нуждаются в постоянном уходе. Для них предусмотрены специальные социальные выплаты и льготы.
О том, какую поддержку гарантирует государство гражданам с I группой инвалидности в августе 2025 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.
На какие выплаты рассчитывать людям с инвалидностью І группы в августе
Граждане с инвалидностью І группы с детства имеют право на ежемесячное пособие в размере 100% от прожиточного минимума. В 2025 году эта сумма составляет 2 361 грн. Кроме того, предоставляется дополнительная помощь тем, кто осуществляет уход за такими людьми. Размер выплат зависит от подгруппы:
- Подгруппа А — 4 722 грн (200% от прожиточного минимума);
- Подгруппа Б — 2 361 грн (100% от прожиточного минимума).
Сумма социальной помощи детям с I группой инвалидности определяется по возрастной категории и подгруппе инвалидности:
До 6 лет:
- Подгруппа А — 5 163 грн.
- Подгруппа Б — 1 281,50 грн.
От 6 до 18 лет:
- Подгруппа А — 6 392 грн.
- Подгруппа Б — 1 598 грн.
Какие льготы доступны лицам с инвалидностью І группы
Люди с инвалидностью I группы имеют право на широкий перечень льгот. В 2025 году можно рассчитывать на такую поддержку:
- Здравоохранение
Бесплатное или льготное (50% скидки) получение лекарств по рецепту, если человек имеет минимальную пенсию или получает социальную помощь.
Также предусмотрено бесплатное получение ортопедических, зрительных и слуховых протезов, очков, слуховых аппаратов, электроколяски или даже автомобиля — если есть соответствующие медицинские показания.
- Социальная сфера
Предусмотрена приоритетная установка домашнего телефона, обеспечение людей с нарушением слуха соответствующими устройствами и переводчиком, а также направление детей на санаторно-курортное лечение.
- Льготы в транспорте
Бесплатный проезд в городском общественном транспорте (кроме такси) как для самих людей с инвалидностью I группы, так и для одного сопровождающего.
Кроме того, с 1 октября по 15 мая они имеют право на 50% скидку при поездках междугородним автотранспортом, железной дорогой, самолетом или речным транспортом по Украине.
Люди с инвалидностью вследствие войны, достигшие 85 лет, могут ежегодно осуществить одну бесплатную поездку в обе стороны. Ветераны с инвалидностью I группы старше 85 лет имеют право на неограниченное количество поездок со скидкой 50% в пределах страны.
Ранее мы писали, что в марте 2024 года в Украине состоялась индексация пенсий — размер выплат повысили на 11,5%. При этом конкретная сумма, которую получает каждый пенсионер, отличается, поскольку определяется индивидуальными факторами.
Также мы рассказывали, что для родителей новорожденных в Украине предусмотрена специальная помощь в виде базового набора вещей для младенцев. Аналогичную форму поддержки планируют ввести для семей, чьи дети идут в школу.
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