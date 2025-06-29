II група інвалідності — які пільги можна оформити в липні 2025

Працівниця метро допомагає людині в інвалідному візку. Фото: УНІАН

В Україні люди з інвалідністю II групи мають низку прав і пільг, які можна отримати за наявності посвідчення відповідного зразка.

Про те, які пільги можуть оформити люди з II групою інвалідності у липні 2025 року, зазначається в Законі "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні".

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Яку підтримку надають людям із II групою інвалідності

Знижок на комунальні послуги людям із II групою автоматично не дають — щоб отримати пільги на оплату ЖКП, потрібно звертатися за субсидією до місцевих органів соцзахисту, як і всім іншим.

Хоча вони можуть самостійно виконувати побутові справи, працювати у звичних виробничих умовах не можуть. Тож люди з інвалідністю II групи мають такі переваги:

При прийомі на роботу не встановлюють випробувальний термін. Вони можуть у будь-який час звільнитися за власним бажанням. Можливий індивідуальний графік роботи — неповний тиждень або пільгові умови. Щорічна відпустка надається у зручний для працівника час і довша за звичайну.

Медичні пільги

Люди з II групою інвалідності мають 50% знижку на ліки за рецептом. Ті, хто отримав інвалідність через бойові дії, мають право на безплатні ліки, вакцини та медпрепарати. Для людей з вадами зору діють додаткові пільги:

студенти можуть отримати диктофони;

ті хто відвідує бібліотеки — забезпечуються аудіоплеєрами.

За медичними показаннями можна отримати безплатні путівки до санаторіїв. Також держава забезпечує безплатне або пільгове отримання меблів, технічних засобів для реабілітації, ортопедичних виробів, допоміжного обладнання для пересування та спеціальних пристроїв для догляду і комунікації.

Транспортні та освітні пільги у 2025 році

Абітурієнти з інвалідністю можуть вступати до вишів за квотами, а в профтехучилища — поза конкурсом. Студенти з інвалідністю мають право на соціальну стипендію і додаткову матеріальну та соціальну підтримку.

Люди з інвалідністю II групи можуть безплатно користуватися міським транспортом (окрім таксі) та отримують 50% знижку на залізничний, автомобільний, річковий і авіаційний транспорт з 1 жовтня до 15 травня.

Усі транспортні компанії зобов’язані забезпечити перевезення людей з інвалідністю. Також їм надається пріоритетне обслуговування в касах і публічних установах.

Раніше ми писали, що з 1 січня в Україні почала діяти оновлена система визначення щоденної здатності людини до функціонування, яка змінила процедуру встановлення інвалідності.

Також ми розповідали, що у березні 2025 року в країні провели перерахунок пенсій, у результаті чого багато українців, зокрема й люди з інвалідністю, отримали збільшення виплат.