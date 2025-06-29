II группа инвалидности — какие льготы можно оформить в июле 2025

Работница метро помогает человеку в инвалидной коляске. Фото: УНИАН

В Украине люди с инвалидностью II группы имеют ряд прав и льгот, которые можно получить при наличии удостоверения соответствующего образца.

О том, какие льготы могут оформить люди со II группой инвалидности в июле 2025 года, говорится в Законе "Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью в Украине".

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Скидок на коммунальные услуги людям со II группой автоматически не дают — чтобы получить льготы на оплату ЖКУ, нужно обращаться за субсидией в местные органы соцзащиты, как и всем остальным.

Хотя они могут самостоятельно выполнять бытовые дела, работать в привычных производственных условиях не могут. Поэтому люди с инвалидностью II группы имеют следующие преимущества:

При приеме на работу не устанавливают испытательный срок. Они могут в любое время уволиться по собственному желанию. Возможен индивидуальный график работы — неполная неделя или льготные условия. Ежегодный отпуск предоставляется в удобное для работника время и длиннее обычного.

Медицинские льготы

Люди со II группой инвалидности имеют 50% скидку на лекарства по рецепту. Те, кто получил инвалидность из-за боевых действий, имеют право на бесплатные лекарства, вакцины и медпрепараты. Для слабовидящих людей действуют дополнительные льготы:

студенты могут получить диктофоны;

те кто посещает библиотеки — обеспечиваются аудиоплеерами.

По медицинским показаниям можно получить бесплатные путевки в санатории. Также государство обеспечивает бесплатное или льготное получение мебели, технических средств для реабилитации, ортопедических изделий, вспомогательного оборудования для передвижения и специальных устройств для ухода и коммуникации.

Транспортные и образовательные льготы в 2025 году

Абитуриенты с инвалидностью могут поступать в вузы по квотам, а в профтехучилища — вне конкурса. Студенты с инвалидностью имеют право на социальную стипендию и дополнительную материальную и социальную поддержку.

Люди с инвалидностью II группы могут бесплатно пользоваться городским транспортом (кроме такси) и получают 50% скидку на железнодорожный, автомобильный, речной и авиационный транспорт с 1 октября по 15 мая.

Все транспортные компании обязаны обеспечить перевозку людей с инвалидностью. Также им предоставляется приоритетное обслуживание в кассах и публичных учреждениях.

Ранее мы писали, что с 1 января в Украине начала действовать обновленная система определения ежедневной способности человека к функционированию, которая изменила процедуру установления инвалидности.

Также мы рассказывали, что в марте 2025 года в стране провели перерасчет пенсий, в результате чего многие украинцы, в том числе и люди с инвалидностью, получили увеличение выплат.