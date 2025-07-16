Особый статус — кому государство гарантирует 11 видов льгот в 2025 году

Пожилая женщина сидит на скамейке. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Ветераны труда в Украине имеют право на ряд социальных льгот, которые помогают улучшить их жизнь. Это касается не только медицинской помощи, но и других важных сфер — от санаторного лечения до поддержки в жилищных вопросах.

О том, кто может получить статус ветерана труда и какие льготы гарантирует такое звание, объяснили в Департаменте социальной защиты населения Сумского городского совета.

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Кто может получить статус ветерана труда

Государство определило перечень граждан, которые могут претендовать на статус "ветеран труда", а вместе с ним — и на соответствующие льготы. Согласно статье 6 Закона Украины "Об основных принципах социальной защиты ветеранов труда и других граждан преклонного возраста в Украине" №3722-ХII от 16.12.1993 (с правками), он предоставляется таким категориям:

пенсионеры, награжденные медалью "Ветеран труда";

лица с инвалидностью по зрению I группы и с детства I группы;

те, кто ушел на пенсию из-за вредных или тяжелых условий труда;

люди с инвалидностью I или II группы со стажем от 15 лет, которые получают пенсию;

мужчины со стажем от 40 лет и женщины — от 35 лет, которые уже вышли на пенсию;

люди с диагнозом гипофизарный нанизм (лилипуты) или диспропорциональные карлики.

Для оформления удостоверения ветерана труда нужно обратиться в орган социальной защиты по месту жительства. При себе следует иметь заявление, фотографию размером 30×40 мм, а также справку из Пенсионного фонда о трудовом и страховом стаже.

Какие льготы государство гарантирует ветеранам труда

Люди с этим статусом могут воспользоваться рядом социальных льгот. В 2025 году можно рассчитывать на такую поддержку:

освобождение от уплаты земельного налога;

приоритетное установление домашнего телефона;

льготное членство в садоводческих товариществах и кооперативах;

ежегодное комплексное медицинское обследование с участием необходимых врачей;

бесплатное зубопротезирование (за исключением протезов из драгоценных материалов);

приоритетное обслуживание в медицинских учреждениях, аптеках и первоочередная госпитализация;

первоочередное право на получение кредита для строительства жилья с рассрочкой погашения до 10 лет;

сохранение права на обслуживание в медицинских учреждениях, где они были закреплены до выхода на пенсию;

первоочередное обеспечение санаторно-курортным лечением или компенсация его стоимости при самостоятельном приобретении;

право на ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для себя время, а также возможность взять до 14 дней неоплачиваемого отпуска ежегодно;

преимущество в предоставлении жилой площади, выделении земельных участков под строительство, садоводство или огородничество, в ремонте жилья и обеспечении топливом.

Ветераны труда также могут получить право на льготный проезд, но только при условии, что среднемесячный доход семьи за последние полгода не превышает установленный порог, который дает право на налоговую социальную льготу.

Ранее мы писали, что большинство украинцев платят за проезд в общественном транспорте, однако с 1 сентября 2025 года льготы распространят еще на две группы пассажиров.

Также мы рассказывали, что в августе часть пенсионеров получит доплаты к пенсиям — в зависимости от возраста, состояния здоровья или заслуг перед страной. Также пожилые люди могут пользоваться государственными льготами, которые помогают экономить на ежедневных расходах.