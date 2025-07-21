Соціальна пенсія — який розмір виплат та хто отримає гроші в серпні

Жінка дістає гроші з гаманця. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Щоб отримувати пенсію, українцям потрібно відповідати певним вимогам. Вони стосуються віку та кількості стажу людини. Хоча деякі українці не можуть виконати встановлені державою умови, без підтримки такі громадяни не залишаються.

Про те, хто може отримувати соціальну пенсію та який її розмір у 2025 році, пояснили фахівці департаменту соціальної політики Черкаської міської ради.

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Хто має право на соціальну пенсію

Громадяни України, які досягли пенсійного віку, але не мають достатнього страхового стажу для отримання пенсії, можуть отримати тимчасову державну допомогу — соціальну пенсію.

З 1 січня 2025 року для виходу на пенсію у 60 років потрібен страховий стаж не менше 32 років. Якщо стажу менше:

від 22 до 31 року — пенсію призначають у 63 роки;

від 15 до 21 року — пенсію можна отримати у 65 років;

якщо стаж менший за 15 років — у 65 років можна оформити соціальну пенсію.

Ці вимоги будуть поступово зростати до 2028 року, коли мінімальний страховий стаж для пенсії у 60 років становитиме 35 років.

Який розмір соціальної пенсії та як її оформити

Соціальна пенсія розраховується як різниця між прожитковим мінімумом для непрацездатних (2 361 грн) і середнім доходом сім’ї за останні шість місяців. Виплата не може бути більшою за 3028 грн (прожитковий мінімум для працездатних).

Пенсію переглядають двічі на рік залежно від доходів та майнового стану. Щоб отримати соціальну пенсію, потрібно звернутися до місцевого органу соцзахисту з такими документами:

заява;

паспорт і ІПН;

рішення про опіку (якщо особа недієздатна);

довідка Пенсійного фонду про страховий стаж;

декларація про доходи та майно сім’ї за останні 6 місяців.

Коли соціальна пенсія не призначається

Соціальна пенсія не призначається, якщо середній дохід на одного члена сім’ї за пів року перевищує прожитковий мінімум для непрацездатних, або якщо особа працює, отримує інші пенсії чи виплати.

Також допомогу не виплачують, якщо за останній рік сім’я витратила понад 50 тисяч гривень на покупки чи послуги, було виявлено приховані доходи, наприклад, від оренди житла чи неофіційного заробітку.

Окрім того, в призначенні виплат відмовлять, якщо у сім’ї є друга квартира з площею, що перевищує норму, або більше одного автомобіля.

Раніше ми писали, що учасники бойових дій (УБД) можуть розраховувати на збільшення розміру пенсії, якщо їхній трудовий стаж перевищує встановлені законом межі. Проте спосіб розрахунку цієї надбавки має особливості, що іноді спричиняє непорозуміння серед отримувачів.

Також ми писали, що попри воєнний стан, українські громадяни продовжують отримувати пенсійні та інші соціальні виплати. Громадяни з інвалідністю мають можливість подати заяву на призначення спеціального виду пенсій.