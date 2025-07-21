Социальная пенсия — какой размер выплат и кто получит деньги в августе

Женщина достает деньги из кошелька. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Чтобы получать пенсию, украинцам нужно соответствовать определенным требованиям. Они касаются возраста и количества стажа человека. Хотя некоторые украинцы не могут выполнить установленные государством условия, без поддержки такие граждане не остаются.

О том, кто может получать социальную пенсию и какой ее размер в 2025 году, объяснили специалисты департамента социальной политики Черкасского городского совета.

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Кто имеет право на социальную пенсию

Граждане Украины, которые достигли пенсионного возраста, но не имеют достаточного страхового стажа для получения пенсии, могут получить временную государственную помощь — социальную пенсию.

С 1 января 2025 года для выхода на пенсию в 60 лет нужен страховой стаж не менее 32 лет. Если стажа меньше:

от 22 до 31 года — пенсию назначают в 63 года;

от 15 до 21 года — пенсию можно получить в 65 лет;

если стаж меньше 15 лет — в 65 лет можно оформить социальную пенсию.

Эти требования будут постепенно расти до 2028 года, когда минимальный страховой стаж для пенсии в 60 лет составит 35 лет.

Какой размер социальной пенсии и как ее оформить

Социальная пенсия рассчитывается как разница между прожиточным минимумом для нетрудоспособных (2 361 грн) и средним доходом семьи за последние шесть месяцев. Выплата не может быть больше 3028 грн (прожиточный минимум для трудоспособных).

Пенсию пересматривают дважды в год в зависимости от доходов и имущественного положения. Чтобы получить социальную пенсию, нужно обратиться в местный орган соцзащиты с такими документами:

заявление;

паспорт и ИНН;

решение об опеке (если лицо недееспособно);

справка Пенсионного фонда о страховом стаже;

декларация о доходах и имуществе семьи за последние 6 месяцев.

Когда социальная пенсия не назначается

Социальная пенсия не назначается, если средний доход на одного члена семьи за полгода превышает прожиточный минимум для нетрудоспособных, или если лицо работает, получает другие пенсии или выплаты.

Также помощь не выплачивают, если за последний год семья потратила более 50 тысяч гривен на покупки или услуги, были обнаружены скрытые доходы, например, от аренды жилья или неофициального заработка.

Кроме того, в назначении выплат откажут, если в семье есть вторая квартира с площадью, превышающей норму, или более одного автомобиля.

Ранее мы писали, что участники боевых действий (УБД) могут рассчитывать на увеличение размера пенсии, если их трудовой стаж превышает установленные законом пределы. Однако способ расчета этой надбавки имеет особенности, что иногда вызывает недоразумения среди получателей.

Также мы писали, что несмотря на военное положение, украинские граждане продолжают получать пенсионные и другие социальные выплаты. Граждане с инвалидностью имеют возможность подать заявление на назначение специального вида пенсий.