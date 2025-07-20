Інвалідність III групи — скільки грошей гарантовано отримають українці в серпні

Людина тримає гроші в руках. Фото: УНІАН

Попри війну, українці й надалі отримують пенсійні та інші соціальні виплати. Люди з інвалідністю мають право звернутися за призначенням окремого виду виплат.

Про те, які виплати отримуватимуть громадяни з III групою інвалідності у серпні, пояснили в Пенсійному фонді України.

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Як визначається розмір пенсії для осіб з інвалідністю III групи

У березні 2025 року в Україні було проведено чергову індексацію пенсій — виплати зросли на 11,5%. Проте пенсії людям з інвалідністю коригуються не лише з урахуванням цього коефіцієнта, а й на основі ряду інших параметрів.

Зокрема, сума виплат для людей з III групою інвалідності залежить від того, який розмір пенсії вони могли б отримувати за віком у рамках солідарної пенсійної системи. При цьому беруть до уваги:

тривалість страхового стажу;

індивідуальний коефіцієнт заробітку;

середній рівень заробітної плати по Україні за три роки до виходу на пенсію.

Ці показники є персональними, а отже, і розмір пенсії визначається для кожного індивідуально.

Яку суму гарантує держава громадянам з III групою інвалідності у 2025 році

Загалом, пенсія з інвалідності III групи зазвичай становить половину тієї суми, яку людина могла б отримати при виході на пенсію за віком. Однак, незалежно від обрахунків, її розмір не може бути нижчим за прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність. Станом на 2025 рік ця сума становить 2 361 гривню.

Якщо людина має інвалідність з дитинства і не встигла набути трудового стажу, пенсія їй не призначається. У такому випадку вона отримує державну соціальну допомогу по інвалідності, яка також дорівнює 2 361 гривні. Індексація у березні на цю виплату не вплинула.

Варто знати, що з 1 липня 2025 року оформлення всіх виплат: як пенсій, так і соціальної допомоги — відбувається через Пенсійний фонд. Це передбачено постановою Кабінету Міністрів від 11 червня 2025 року №695.

Раніше ми писали, що в разі встановлення військовослужбовцю певної групи інвалідності, йому надається одноразова фінансова допомога. Сума цієї виплати визначається окремо для кожного випадку з урахуванням різних чинників.

Також ми розповідали, що право на одноразову соціальну виплату мають і співробітники правоохоронних органів. Поліцейські отримують таку допомогу у випадках втрати працездатності, інвалідності або в разі загибелі — в останньому випадку кошти передаються визначеним законодавством особам.