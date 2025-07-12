Виплати військовим у разі встановлення інвалідності — скільки нараховують у липні 2025

Виплати військовим з інвалідністю — скільки нараховують у липні
Українським військовослужбовцям у разі встановлення певної групи інвалідності призначається та виплачується одноразова грошова допомога. Розмір виплат розраховується індивідуально та залежить від низки обставин.
Про те, як відбувається нарахування одноразової грошової допомоги у разі набуття інвалідності та як її отримати, пояснило онлайн-медіа Міністерства оборони України АрміяInform.
У яких випадках виплачується грошова допомога
Допомога військовослужбовцям з інвалідністю призначається і виплачується у разі:
- Встановлення інвалідності, що настала внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого під час виконання обов’язків військової служби (захисту Батьківщини) або внаслідок захворювання, пов’язаного з виконанням обов’язків військової служби (захисту Батьківщини), чи встановлення інвалідності після звільнення з військової служби внаслідок зазначених вище причин.
- Встановлення інвалідності, що настала в період проходження військової служби або внаслідок захворювання, пов’язаного з проходженням військової служби, або звільненому з військової служби, інвалідність у якого встановлено не пізніше ніж через три місяці після такого звільнення чи після закінчення тримісячного строку, але внаслідок захворювання або нещасного випадку, що стався в період проходження військової служби.
Розмір виплат
Сума одноразової грошової допомоги залежить від групи інвалідності та обставин її отримання.
Якщо інвалідність настала внаслідок виконання обов’язків військової служби (захисту Батьківщини), виплати нараховують у таких розмірах:
- I група — 400-кратний прожитковий мінімум, встановлений законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року (на 1 січня 2025 року — 3 028,0 грн), в якому вперше встановлено інвалідність — 1 211 200 грн у 2025 році;
- II група — 300-кратний прожитковий мінімум, встановлений законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, в якому вперше встановлено інвалідність — 908 400 грн у 2025 році;
- III група — 250-кратний прожитковий мінімум, встановлений законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, в якому вперше встановлено інвалідність — 757 000 грн у 2025 році.
У разі настання у військовослужбовця інвалідності в період проходження військової служби або внаслідок захворювання, пов’язаного з проходженням військової служби, або звільненому з військової служби, інвалідність у якого встановлено не пізніше ніж через три місяці після такого звільнення чи після закінчення тримісячного строку, але внаслідок захворювання або нещасного випадку, що стався в період проходження ним військової служби, грошова допомога виплачується в наступних розмірах:
- I група — 120-кратний прожитковий мінімум, встановлений законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, в якому вперше встановлено інвалідність — 363 360 грн у 2025 році;
- II група — 90-кратний прожитковий мінімум, встановлений законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, в якому вперше встановлено інвалідність — 272 520 грн у 2025 році;
- III група — 70-кратний прожитковий мінімум, встановлений законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, в якому вперше встановлено інвалідність — 211 960 грн у 2025 році.
Для призначення та виплати грошової допомоги чинному військовослужбовцю необхідно звернутися до командира військової частини, в якій він проходить військову службу.
Звільненому захиснику виплати можна оформити у найближчому територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.
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