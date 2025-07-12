Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииИнвестицииФинансыМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Выплаты военным с инвалидностью — сколько начисляют в июле

Выплаты военным с инвалидностью — сколько начисляют в июле

Ua ru
Дата публикации 12 июля 2025 10:12
Выплаты военным в случае установления инвалидности — сколько начисляют в июле 2025
Деньги в руках военного. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинским военнослужащим в случае установления определенной группы инвалидности назначается и выплачивается единовременное денежное пособие. Размер выплат рассчитывается индивидуально и зависит от ряда обстоятельств.

О том, как происходит начисление единовременной денежной помощи в случае получения инвалидности и как ее получить, объяснило онлайн-медиа Министерства обороны Украины АрмияInform.

Реклама
Читайте также:

В каких случаях выплачивается денежная помощь

Помощь военнослужащим с инвалидностью назначается и выплачивается в случае:

  1. Установления инвалидности, наступившей вследствие ранения (контузии, травмы или увечья), полученного при исполнении обязанностей военной службы (защиты Родины) или вследствие заболевания, связанного с исполнением обязанностей военной службы (защиты Родины), или установления инвалидности после увольнения с военной службы вследствие указанных выше причин.
  2. Установление инвалидности, наступившей в период прохождения военной службы или вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы, или уволенному с военной службы, инвалидность у которого установлена не позднее чем через три месяца после такого увольнения или после окончания трехмесячного срока, но вследствие заболевания или несчастного случая, произошедшего в период прохождения военной службы.

Размер выплат

Сумма единовременного денежного пособия зависит от группы инвалидности и обстоятельств ее получения.

Если инвалидность наступила вследствие выполнения обязанностей военной службы (защиты Родины), выплаты начисляют в следующих размерах:

  • I группа — 400-кратный прожиточный минимум, установленный законом для трудоспособных лиц на 1 января календарного года (на 1 января 2025 года — 3 028,0 грн), в котором впервые установлена инвалидность — 1 211 200 грн в 2025 году;
  • II группа — 300-кратный прожиточный минимум, установленный законом для трудоспособных лиц на 1 января календарного года, в котором впервые установлена инвалидность — 908 400 грн в 2025 году;
  • III группа — 250-кратный прожиточный минимум, установленный законом для трудоспособных лиц на 1 января календарного года, в котором впервые установлена инвалидность — 757 000 грн в 2025 году.

В случае наступления у военнослужащего инвалидности в период прохождения военной службы или вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы, или уволенному с военной службы, инвалидность у которого установлена не позднее чем через три месяца после такого увольнения или после окончания трехмесячного срока, но вследствие заболевания или несчастного случая, произошедшего в период прохождения им военной службы, денежная помощь выплачивается в следующих размерах:

  • I группа — 120-кратный прожиточный минимум, установленный законом для трудоспособных лиц на 1 января календарного года, в котором впервые установлена инвалидность — 363 360 грн в 2025 году;
  • II группа — 90-кратный прожиточный минимум, установленный законом для трудоспособных лиц на 1 января календарного года, в котором впервые установлена инвалидность — 272 520 грн в 2025 году;
  • III группа — 70-кратный прожиточный минимум, установленный законом для трудоспособных лиц на 1 января календарного года, в котором впервые установлена инвалидность — 211 960 грн в 2025 году.

Для назначения и выплаты денежной помощи действующему военнослужащему необходимо обратиться к командиру воинской части, в которой он проходит военную службу.

Уволенному защитнику выплаты можно оформить в ближайшем территориальном центре комплектования и социальной поддержки.

Ранее мы писали, что в августе 2025 года некоторым военнослужащим могут выплатить дополнительные вознаграждения к должностным окладам за ликвидацию или повреждение российской техники.

Также узнавайте, куда жаловаться защитникам, которым не начислили выплаты после ранения.

выплаты ВСУ компенсация лицо с инвалидностью денежная помощь
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации