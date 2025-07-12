Выплаты военным в случае установления инвалидности — сколько начисляют в июле 2025

Деньги в руках военного. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинским военнослужащим в случае установления определенной группы инвалидности назначается и выплачивается единовременное денежное пособие. Размер выплат рассчитывается индивидуально и зависит от ряда обстоятельств.

О том, как происходит начисление единовременной денежной помощи в случае получения инвалидности и как ее получить, объяснило онлайн-медиа Министерства обороны Украины АрмияInform.

Реклама

Читайте также:

В каких случаях выплачивается денежная помощь

Помощь военнослужащим с инвалидностью назначается и выплачивается в случае:

Установления инвалидности, наступившей вследствие ранения (контузии, травмы или увечья), полученного при исполнении обязанностей военной службы (защиты Родины) или вследствие заболевания, связанного с исполнением обязанностей военной службы (защиты Родины), или установления инвалидности после увольнения с военной службы вследствие указанных выше причин. Установление инвалидности, наступившей в период прохождения военной службы или вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы, или уволенному с военной службы, инвалидность у которого установлена не позднее чем через три месяца после такого увольнения или после окончания трехмесячного срока, но вследствие заболевания или несчастного случая, произошедшего в период прохождения военной службы.

Размер выплат

Сумма единовременного денежного пособия зависит от группы инвалидности и обстоятельств ее получения.

Если инвалидность наступила вследствие выполнения обязанностей военной службы (защиты Родины), выплаты начисляют в следующих размерах:

I группа — 400-кратный прожиточный минимум, установленный законом для трудоспособных лиц на 1 января календарного года (на 1 января 2025 года — 3 028,0 грн), в котором впервые установлена инвалидность — 1 211 200 грн в 2025 году;

II группа — 300-кратный прожиточный минимум, установленный законом для трудоспособных лиц на 1 января календарного года, в котором впервые установлена инвалидность — 908 400 грн в 2025 году;

III группа — 250-кратный прожиточный минимум, установленный законом для трудоспособных лиц на 1 января календарного года, в котором впервые установлена инвалидность — 757 000 грн в 2025 году.

В случае наступления у военнослужащего инвалидности в период прохождения военной службы или вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы, или уволенному с военной службы, инвалидность у которого установлена не позднее чем через три месяца после такого увольнения или после окончания трехмесячного срока, но вследствие заболевания или несчастного случая, произошедшего в период прохождения им военной службы, денежная помощь выплачивается в следующих размерах:

I группа — 120-кратный прожиточный минимум, установленный законом для трудоспособных лиц на 1 января календарного года, в котором впервые установлена инвалидность — 363 360 грн в 2025 году;

II группа — 90-кратный прожиточный минимум, установленный законом для трудоспособных лиц на 1 января календарного года, в котором впервые установлена инвалидность — 272 520 грн в 2025 году;

III группа — 70-кратный прожиточный минимум, установленный законом для трудоспособных лиц на 1 января календарного года, в котором впервые установлена инвалидность — 211 960 грн в 2025 году.

Для назначения и выплаты денежной помощи действующему военнослужащему необходимо обратиться к командиру воинской части, в которой он проходит военную службу.

Уволенному защитнику выплаты можно оформить в ближайшем территориальном центре комплектования и социальной поддержки.

Ранее мы писали, что в августе 2025 года некоторым военнослужащим могут выплатить дополнительные вознаграждения к должностным окладам за ликвидацию или повреждение российской техники.

Также узнавайте, куда жаловаться защитникам, которым не начислили выплаты после ранения.