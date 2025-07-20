Инвалидность III группы — сколько денег гарантированно получат украинцы в августе

Человек держит деньги в руках. Фото: УНИАН

Несмотря на войну украинцы и в дальнейшем получают пенсионные и другие социальные выплаты. Люди с инвалидностью имеют право обратиться за назначением отдельного вида выплат.

О том, какие выплаты будут получать граждане с III группой инвалидности в августе, объяснили в Пенсионном фонде Украины.

Реклама

Читайте также:

Как определяется размер пенсии для лиц с инвалидностью III группы

В марте 2025 года в Украине была проведена очередная индексация пенсий — выплаты выросли на 11,5%. Однако пенсии людям с инвалидностью корректируются не только с учетом этого коэффициента, но и на основе ряда других параметров.

В частности, сумма выплат для людей с III группой инвалидности зависит от того, какой размер пенсии они могли бы получать по возрасту в рамках солидарной пенсионной системы. При этом принимают во внимание:

продолжительность страхового стажа;

индивидуальный коэффициент заработка;

средний уровень заработной платы по Украине за три года до выхода на пенсию.

Эти показатели являются персональными, а значит, и размер пенсии определяется для каждого индивидуально.

Какую сумму гарантирует государство гражданам с III группой инвалидности в 2025 году

В общем, пенсия по инвалидности III группы обычно составляет половину той суммы, которую человек мог бы получить при выходе на пенсию по возрасту. Однако независимо от расчетов, ее размер не может быть ниже прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. По состоянию на 2025 год эта сумма составляет 2 361 гривну.

Если человек имеет инвалидность с детства и не успел приобрести трудовой стаж, пенсия ему не назначается. В таком случае он получает государственную социальную помощь по инвалидности, которая также равна 2 361 гривне. Индексация в марте на эту выплату не повлияла.

Стоит знать, что с 1 июля 2025 года оформление всех выплат: как пенсий, так и социальной помощи — происходит через Пенсионный фонд. Это предусмотрено постановлением Кабинета Министров от 11 июня 2025 года №695.

Ранее мы писали, что в случае установления военнослужащему определенной группы инвалидности, ему предоставляется единовременная финансовая помощь. Сумма этой выплаты определяется отдельно для каждого случая с учетом различных факторов.

Также мы рассказывали, что право на единовременную социальную выплату имеют и сотрудники правоохранительных органов. Полицейские получают такую помощь в случаях потери трудоспособности, инвалидности или в случае гибели — в последнем случае средства передаются определенным законодательством лицам.