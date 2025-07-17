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Головна Економіка Виплати поліцейським — яку грошову допомогу призначає держава

Виплати поліцейським — яку грошову допомогу призначає держава

Ua ru
Дата публікації: 17 липня 2025 10:05
Деяким поліцейським виплачують грошову допомогу — в яких випадках
Гроші в руках. Фото: Unsplash

Представники правоохоронних органів мають право на соціальну виплату у вигляді одноразової грошової допомоги. Поліцейським належать кошти в разі втрати працездатності, настання інвалідності чи загибелі (отримують уповноважені особи).

В Національній поліції України дали ексклюзивну відповідь на запит сайту Новини.LIVE стосовно призначення одноразової грошової допомоги.

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Які розміри одноразової виплати

Кошти призначають згідно з нормами статті 97 закону "Про національну поліцію". Виплату дають у разі загибелі (смерті) під час проходження служби або втрати працездатності поліцейського. Це передбачено Порядком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів від 4 червня 2024 року № 646.

Сума залежить від індивідуальних обставин та обчислюється на основі розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на 1 січня календарного року. Закон передбачає такі виплати поліцейським:

  • загибель внаслідок протиправних дій третіх осіб, або під час порятунку життя, або в ході участі в антитерористичній операції, або внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого за вказаних обставин — 750 прожиткових мінімумів;
  • смерть, що настала під час проходження служби в поліції — 250 прожиткових мінімумів;
  • визначення I групи інвалідності — 400 прожиткових мінімумів;
  • визначення II групи інвалідності — 300 прожиткових мінімумів;
  • визначення III групи інвалідності — 250 прожиткових мінімумів;
  • визначення I групи інвалідності внаслідок захворювання, поранення (контузії, травми або каліцтва), пов’язаних з проходженням служби в органах внутрішніх справ або поліції — 120 прожиткових мінімумів;
  • визначення II групи інвалідності внаслідок вказаних вище причин - 90 прожиткових мінімумів;
  • визначення III групи інвалідності внаслідок вказаних вище причин — 70 прожиткових мінімумів;
  • отримання поранення (контузії, травми або каліцтва), пов’язаного з проходженням служби, наслідком якого є часткова втрата працездатності — залежно від ступеня втрати працездатності у відсотках від 70 прожиткових мінімумів.

"Поліцейський має право скласти в письмовій довільній формі особисте розпорядження на випадок своєї загибелі (смерті) про виплату одноразової грошової допомоги особі (особам) за її вибором, визначивши розмір частки таких осіб у відсотках", — йдеться в законі.

Виплата у розмірі 15 млн гривень

Для родичів правоохоронців передбачена одноразова грошова допомога в розмірі 15 млн гривень у випадку загибелі службовців внаслідок поранення (контузії, травми, каліцтва), отриманого у період воєнного стану під час участі в бойових діях, здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії.

Відповідь Нацполіції
Відповідь Національної поліції на запит. Фото: Новини.LIVE

"Перебуваючи безпосередньо в районах їх ведення (здійснення), зокрема на тимчасово окупованій Російською Федерацією території України, на території між позиціями сил оборони та позиціями військ держави-агресора, на території держави-агресора", — зазначили в Нацполіції у відповідь на запит.

Спочатку отримувачам нараховують 1/5 від призначеної суми, а залишок виплачують щомісяця частками впродовж 40 наступних місяців. Перший етап відбувається не пізніше ніж через рік після поранення, згідно з Порядком, затвердженим наказом Міністерства внутрішніх справ України від 21.06.2022 № 376.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, право на одноразову допомогу за загиблого військового мають родичі, зазначені в особистому розпорядженні. Якщо документа немає, кошти отримують непрацездатні діти, вдова чи батьки — але тільки половину належної частки.

Також ми писали, що українці можуть розраховувати на соціальну допомогу замість пенсії. Вона передбачена особам у віці понад 65 років, які не мають права на пенсійне забезпечення, особам з інвалідністю, малозабезпеченим громадянам і дітям померлих годувальників.

виплати поліція фінансова допомога гроші Нацполіція
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
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