Виплати родинам загиблих військових — алгоритм призначення та терміни отримання коштів

Гроші в кишені військової форми. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У разі загибелі військовослужбовця його рідні мають право отримати від держави одноразову грошову допомогу. Також виплата призначається, коли смерть захисника настала впродовж року від поранення, травми чи каліцтва, пов’язаного з захистом Батьківщини.

Хто має право на отримання допомоги, як її оформити та в які терміни надходять кошти, пояснили в Міністерстві оборони України.

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Насамперед одноразову грошову допомогу (ОГД) виплачують особам, які вказані в особистому розпорядженні військовослужбовця, якщо такий документ наявний.

Незалежно від змісту особистого розпорядження право на ОГД мають:

малолітні, неповнолітні, повнолітні непрацездатні діти;

непрацездатна вдова (вдівець);

непрацездатні батьки загиблої (померлої) особи.

Однак у цьому випадку вони отримують 50% від частки, яка належала б кожному з них у разі виплати ОГД за відсутності особистого розпорядження.

За відсутності особистого розпорядження, або якщо воно не охоплює всю суму допомоги, право на її отримання у рівних частках мають:

діти, включно з усиновленими, зачатими за життя загиблої (померлої) особи та народженими після її смерті, а також діти, стосовно яких загиблу (померлу) особу за її життя було позбавлено батьківських прав;

вдова чи вдівець;

батьки (усиновлювачі), якщо вони не були позбавлені батьківських прав або їх батьківські права були поновлені;

внуки загиблої (померлої) особи, якщо на момент її загибелі (смерті) їх батьки загинули (померли);

особа, з якою загиблий (загибла) спільно проживали, не перебуваючи у шлюбі, але якщо цей факт підтверджено судом утриманці, які визначені Законом України "Про пенсійне забезпечення осіб звільнених з військової служби та деякі інші особи".

Якщо один з отримувачів допомоги відмовився від своєї частки, ця сума розподіляється порівну між рештою членів сім’ї. При цьому відмова має засвідчуватися нотаріально.

В які строки надходять кошти

Загальний розмір ОГД сім'ям загиблих військовослужбовців складає 15 млн грн, які виплачуються частинами.

Перший платіж становить ⅕ від суми (3 млн грн) й перераховується не пізніше, ніж через п’ять робочих днів з моменту отримання відповідних коштів територіальним центром комплектування. Зазвичай це відбувається впродовж трьох місяців з дати подання документів.

Решта — ⅘ суми (по 300 тис. грн) виплачується рівними частинами впродовж 40 місяців на усіх осіб відповідно до їхньої частки.

Куди звертатися для оформлення ОГД

Якщо військовослужбовець проходив службу в Збройних силах України, слід звернутися до районного ТЦК та СП, незалежно від місця реєстрації.

Якщо захисник служив у Нацгвардії, СБУ, Службі зовнішньої розвідки, Головному управлінні розвідки МОУ, Держспецзв’язку, Держприкордонслужбі, Державній спеціальній службі транспорту тощо — звертатися необхідно безпосередньо до цих формувань.

Компенсація за відпустку, яку не використав військовий

Президент України Володимир Зеленський нещодавно підписав закон, який гарантує грошову компенсацію військовослужбовцям за всі невикористані дні відпустки у разі звільнення зі служби.

"Метою законопроєкту є гарантування права військовослужбовців на виплату грошової компенсації за всі невикористані дні щорічних основної та додаткової відпусток, а також інших видів відпусток, в тому числі додаткової соціальної відпустки у разі звільнення зі служби під час дії воєнного стану", — йдеться у пояснювальній записці до закону.

У разі загибелі військовослужбовця компенсацію отримають особи, зазначені в його розпорядженні. Якщо таких немає — кошти будуть передані у спадщину.

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