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Главная Экономика Выплаты семьям погибших военных — в какие сроки поступают деньги

Выплаты семьям погибших военных — в какие сроки поступают деньги

Ua ru
Дата публикации 15 июля 2025 20:05
Выплаты семьям погибших военных — алгоритм назначения и сроки получения средств
Деньги в кармане военной формы. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В случае гибели военнослужащего его родные имеют право получить от государства единовременное денежное пособие. Также выплата назначается, когда смерть защитника наступила в течение года от ранения, травмы или увечья, связанного с защитой Родины.

Кто имеет право на получение помощи, как ее оформить и в какие сроки поступают средства, объяснили в Министерстве обороны Украины.

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Кому из родственников погибшего военного выплачивают средства

Прежде всего единовременную денежную помощь (ЕДП) выплачивают лицам, которые указаны в личном распоряжении военнослужащего, если такой документ имеется.

Независимо от содержания личного распоряжения право на ЕДП имеют:

  • малолетние, несовершеннолетние, совершеннолетние нетрудоспособные дети;
  • нетрудоспособная вдова (вдовец);
  • нетрудоспособные родители погибшего (умершего) лица.

Однако в этом случае они получают 50% от доли, которая принадлежала бы каждому из них в случае выплаты ЕДП при отсутствии личного распоряжения.

При отсутствии личного распоряжения, или если оно не охватывает всю сумму помощи, право на ее получение в равных долях имеют:

  • дети, включая усыновленных, зачатых при жизни погибшего (умершего) лица и рожденных после его смерти, а также дети, в отношении которых погибшее (умершее) лицо при его жизни было лишено родительских прав;
  • вдова или вдовец;
  • родители (усыновители), если они не были лишены родительских прав или их родительские права были восстановлены;
  • внуки погибшего (умершего) лица, если на момент его гибели (смерти) их родители погибли (умерли);
  • лицо, с которым погибший (погибшая) совместно проживали, не находясь в браке, но если этот факт подтвержден судом иждивенцы, которые определены Законом Украины "О пенсионном обеспечении лиц уволенных с военной службы и некоторые другие лица".

Если один из получателей помощи отказался от своей доли, эта сумма распределяется поровну между остальными членами семьи. При этом отказ должен удостоверяться нотариально.

В какие сроки поступают средства

Общий размер ЕДП семьям погибших военнослужащих составляет 15 млн грн, которые выплачиваются частями.

Первый платеж составляет ⅕ от суммы (3 млн грн) и перечисляется не позднее, чем через пять рабочих дней с момента получения соответствующих средств территориальным центром комплектования. Обычно это происходит в течение трех месяцев с даты подачи документов.

Остальные — ⅘ суммы (по 300 тыс. грн) выплачивается равными частями в течение 40 месяцев на всех лиц в соответствии с их долей.

Куда обращаться для оформления ЕДП

Если военнослужащий проходил службу в Вооруженных силах Украины, следует обратиться в районный ТЦК и СП, независимо от места регистрации.

Если защитник служил в Нацгвардии, СБУ, Службе внешней разведки, Главном управлении разведки МОУ, Госспецсвязи, Госпогранслужбе, Государственной специальной службе транспорта и т.д. — обращаться необходимо непосредственно в эти формирования.

Компенсация за отпуск, который не использовал военный

Президент Украины Владимир Зеленский недавно подписал закон, который гарантирует денежную компенсацию военнослужащим за все неиспользованные дни отпуска в случае увольнения со службы.

"Целью законопроекта является обеспечение права военнослужащих на выплату денежной компенсации за все неиспользованные дни ежегодных основного и дополнительного отпусков, а также других видов отпусков, в том числе дополнительного социального отпуска в случае увольнения со службы во время действия военного положения", — говорится в пояснительной записке к закону.

В случае гибели военнослужащего компенсацию получат лица, указанные в его распоряжении. Если таковых нет — средства будут переданы по наследству.

Ранее мы писали, получат ли единоразовую денежную помощь совершеннолетние дети за погибшего воина.

Также узнавайте, какие документы должны иметь родственники погибшего защитника.

выплаты военные погибшие денежная помощь гибель
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
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