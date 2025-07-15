Выплаты семьям погибших военных — алгоритм назначения и сроки получения средств

Деньги в кармане военной формы. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В случае гибели военнослужащего его родные имеют право получить от государства единовременное денежное пособие. Также выплата назначается, когда смерть защитника наступила в течение года от ранения, травмы или увечья, связанного с защитой Родины.

Кто имеет право на получение помощи, как ее оформить и в какие сроки поступают средства, объяснили в Министерстве обороны Украины.

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Прежде всего единовременную денежную помощь (ЕДП) выплачивают лицам, которые указаны в личном распоряжении военнослужащего, если такой документ имеется.

Независимо от содержания личного распоряжения право на ЕДП имеют:

малолетние, несовершеннолетние, совершеннолетние нетрудоспособные дети;

нетрудоспособная вдова (вдовец);

нетрудоспособные родители погибшего (умершего) лица.

Однако в этом случае они получают 50% от доли, которая принадлежала бы каждому из них в случае выплаты ЕДП при отсутствии личного распоряжения.

При отсутствии личного распоряжения, или если оно не охватывает всю сумму помощи, право на ее получение в равных долях имеют:

дети, включая усыновленных, зачатых при жизни погибшего (умершего) лица и рожденных после его смерти, а также дети, в отношении которых погибшее (умершее) лицо при его жизни было лишено родительских прав;

вдова или вдовец;

родители (усыновители), если они не были лишены родительских прав или их родительские права были восстановлены;

внуки погибшего (умершего) лица, если на момент его гибели (смерти) их родители погибли (умерли);

лицо, с которым погибший (погибшая) совместно проживали, не находясь в браке, но если этот факт подтвержден судом иждивенцы, которые определены Законом Украины "О пенсионном обеспечении лиц уволенных с военной службы и некоторые другие лица".

Если один из получателей помощи отказался от своей доли, эта сумма распределяется поровну между остальными членами семьи. При этом отказ должен удостоверяться нотариально.

В какие сроки поступают средства

Общий размер ЕДП семьям погибших военнослужащих составляет 15 млн грн, которые выплачиваются частями.

Первый платеж составляет ⅕ от суммы (3 млн грн) и перечисляется не позднее, чем через пять рабочих дней с момента получения соответствующих средств территориальным центром комплектования. Обычно это происходит в течение трех месяцев с даты подачи документов.

Остальные — ⅘ суммы (по 300 тыс. грн) выплачивается равными частями в течение 40 месяцев на всех лиц в соответствии с их долей.

Куда обращаться для оформления ЕДП

Если военнослужащий проходил службу в Вооруженных силах Украины, следует обратиться в районный ТЦК и СП, независимо от места регистрации.

Если защитник служил в Нацгвардии, СБУ, Службе внешней разведки, Главном управлении разведки МОУ, Госспецсвязи, Госпогранслужбе, Государственной специальной службе транспорта и т.д. — обращаться необходимо непосредственно в эти формирования.

Компенсация за отпуск, который не использовал военный

Президент Украины Владимир Зеленский недавно подписал закон, который гарантирует денежную компенсацию военнослужащим за все неиспользованные дни отпуска в случае увольнения со службы.

"Целью законопроекта является обеспечение права военнослужащих на выплату денежной компенсации за все неиспользованные дни ежегодных основного и дополнительного отпусков, а также других видов отпусков, в том числе дополнительного социального отпуска в случае увольнения со службы во время действия военного положения", — говорится в пояснительной записке к закону.

В случае гибели военнослужащего компенсацию получат лица, указанные в его распоряжении. Если таковых нет — средства будут переданы по наследству.

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