Виплати за загиблих - виплати для повнолітніх дітей, чи мають вони право на гроші

Прощання із загиблим військовослужбовцем. Фото: "Місто"

Право на одноразову грошову допомогу родичам загиблого військовослужбовця мають, зокрема, і його повнолітні діти. При цьому на можливість отримання грошей не впливає той факт, що інші родичі уже отримали допомогу.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

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Близькі родичі військовослужбовців Збройних сил України, загиблих на фронті, мають право на отримання одноразової грошової допомоги (ОГД) за загиблого.

До юристів звернулася громадянка, яка поцікавилася, чи має вона, як повнолітня донька загиблого військовослужбовця, право на отримання грошей за загиблого.

"На даний час Ви маєте право на ОГД і реалізувати це право Ви можете протягом 3 років після загибелі батька, тобто у Вас є час до березня 2026 року", — підкреслив у відповіді юрист Владислав Дерій.

Що робити, якщо гроші уже роздали

Дерій наголосив, що навіть факт видачі виплат іншим родичам не впливає на можливість цієї громадянки отримати свою долю.

"Якщо ОГД вже отримали інші родичі, то Ви можете в судовому порядку вимагати перерозподілити кошти", — запевнив її юрист.

Владислав Дерій додав: "Якщо отримаєте відмову, то її потрібно буде оскаржувати в судовому порядку".

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що змінив Кабмін у процесі виплат сім'ям загиблих військових.

Додамо, ми повідомляли про те, хто саме з родичів військового має право на отримання виплати за загибель воїна.