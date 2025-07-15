Выплаты за погибших - выплаты для совершеннолетних детей, имеют ли они право на деньги

Прощание с погибшим военнослужащим. Фото: "Місто"

Право на единовременную денежную помощь родственникам погибшего военнослужащего имеют, в частности, и его совершеннолетние дети. При этом на возможность получения денег не влияет тот факт, что другие родственники уже получили помощь.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал юрист Владислав Дерий.

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Близкие родственники военнослужащих Вооруженных сил Украины, погибших на фронте, имеют право на получение единовременной денежной помощи (ЕДП) за погибшего.

К юристам обратилась гражданка, которая поинтересовалась, имеет ли она, как совершеннолетняя дочь погибшего военнослужащего, право на получение денег за погибшего.

"В настоящее время Вы имеете право на ЕДП и реализовать это право Вы можете в течение 3 лет после гибели отца, то есть у Вас есть время до марта 2026 года", - подчеркнул в ответе юрист Владислав Дерий.

Что делать, если деньги уже раздали

Дерий отметил, что даже факт выдачи выплат другим родственникам не влияет на возможность этой гражданки получить свою долю.

"Если ЕДП уже получили другие родственники, то Вы можете в судебном порядке требовать перераспределить средства", — заверил ее юрист.

Владислав Дерий добавил: "Если получите отказ, то его нужно будет обжаловать в судебном порядке".

Напомним, мы ранее писали о том, что изменил Кабмин в процессе выплат семьям погибших военных.

Добавим, мы сообщали о том, кто именно из родственников военного имеет право на получение выплаты за гибель воина.