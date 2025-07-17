Некоторым полицейским выплачивают денежную помощь — в каких случаях

Выплаты полицейским — какую денежную помощь назначает государство
Представители правоохранительных органов имеют право на социальную выплату в виде единовременной денежной помощи. Полицейским принадлежат деньги в случае потери трудоспособности, наступления инвалидности или гибели (получают уполномоченные лица).
В Национальной полиции Украины дали эксклюзивный ответ на запрос сайта Новини.LIVE относительно назначения единовременной денежной помощи.
Какие размеры единовременной выплаты
Средства назначают согласно нормам статьи 97 закона "О национальной полиции". Выплату дают в случае гибели (смерти) во время прохождения службы или потери трудоспособности полицейского. Это предусмотрено Порядком, утвержденным постановлением Кабинета Министров от 4 июня 2024 года № 646.
Сумма зависит от индивидуальных обстоятельств и исчисляется на основе размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц по состоянию на 1 января календарного года. Закон предусматривает такие выплаты полицейским:
- гибель в результате противоправных действий третьих лиц, или во время спасения жизни, или в ходе участия в антитеррористической операции, или в результате ранения (контузии, травмы или увечья), полученного при указанных обстоятельствах — 750 прожиточных минимумов;
- смерть, наступившая во время прохождения службы в полиции — 250 прожиточных минимумов;
- определение I группы инвалидности — 400 прожиточных минимумов;
- определение II группы инвалидности — 300 прожиточных минимумов;
- определение III группы инвалидности — 250 прожиточных минимумов;
- определение I группы инвалидности вследствие заболевания, ранения (контузии, травмы или увечья), связанных с прохождением службы в органах внутренних дел или полиции — 120 прожиточных минимумов;
- определение II группы инвалидности вследствие указанных выше причин — 90 прожиточных минимумов;
- определение III группы инвалидности вследствие указанных выше причин — 70 прожиточных минимумов;
- получение ранения (контузии, травмы или увечья), связанного с прохождением службы, следствием которого является частичная потеря трудоспособности — в зависимости от степени утраты трудоспособности в процентах от 70 прожиточных минимумов.
"Полицейский имеет право составить в письменной произвольной форме личное распоряжение на случай своей гибели (смерти) о выплате единовременной денежной помощи лицу (лицам) по его выбору, определив размер доли в процентах", — говорится в законе.
Выплата в размере 15 млн гривен
Для родственников правоохранителей предусмотрена единовременная денежная помощь в размере 15 млн гривен в случае гибели служащих вследствие ранения (контузии, травмы, увечья), полученного в период военного положения во время участия в боевых действиях, осуществления мероприятий по национальной безопасности и обороне, отпора и сдерживания вооруженной агрессии.
"Находясь непосредственно в районах их ведения (осуществления), в частности на временно оккупированной Российской Федерацией территории Украины, на территории между позициями сил обороны и позициями войск государства-агрессора, на территории государства-агрессора", — отметили в Нацполиции в ответ на запрос.
Сначала получателям начисляют 1/5 от назначенной суммы, а остаток выплачивают ежемесячно частями в течение 40 последующих месяцев. Первый этап происходит не позднее чем через год после ранения, согласно Порядку, утвержденному приказом Министерства внутренних дел Украины от 21.06.2022 № 376.
Что еще нужно знать украинцам
Напомним, право на единовременное пособие за погибшего военного имеют родственники, указанные в личном распоряжении. Если документа нет, деньги получают нетрудоспособные дети, вдова или родители — но только половину положенной доли.
Также мы писали, что украинцы могут рассчитывать на социальную помощь вместо пенсии. Она предусмотрена лицам в возрасте старше 65 лет, которые не имеют права на пенсионное обеспечение, лицам с инвалидностью, малообеспеченным гражданам и детям умерших кормильцев.
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