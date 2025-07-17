Некоторым полицейским выплачивают денежную помощь — в каких случаях

Деньги в руках. Фото: Unsplash

Представители правоохранительных органов имеют право на социальную выплату в виде единовременной денежной помощи. Полицейским принадлежат деньги в случае потери трудоспособности, наступления инвалидности или гибели (получают уполномоченные лица).

В Национальной полиции Украины дали эксклюзивный ответ на запрос сайта Новини.LIVE относительно назначения единовременной денежной помощи.

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Какие размеры единовременной выплаты

Средства назначают согласно нормам статьи 97 закона "О национальной полиции". Выплату дают в случае гибели (смерти) во время прохождения службы или потери трудоспособности полицейского. Это предусмотрено Порядком, утвержденным постановлением Кабинета Министров от 4 июня 2024 года № 646.

Сумма зависит от индивидуальных обстоятельств и исчисляется на основе размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц по состоянию на 1 января календарного года. Закон предусматривает такие выплаты полицейским:

гибель в результате противоправных действий третьих лиц, или во время спасения жизни, или в ходе участия в антитеррористической операции, или в результате ранения (контузии, травмы или увечья), полученного при указанных обстоятельствах — 750 прожиточных минимумов;

смерть, наступившая во время прохождения службы в полиции — 250 прожиточных минимумов;

определение I группы инвалидности — 400 прожиточных минимумов;

определение II группы инвалидности — 300 прожиточных минимумов;

определение III группы инвалидности — 250 прожиточных минимумов;

определение I группы инвалидности вследствие заболевания, ранения (контузии, травмы или увечья), связанных с прохождением службы в органах внутренних дел или полиции — 120 прожиточных минимумов;

определение II группы инвалидности вследствие указанных выше причин — 90 прожиточных минимумов;

определение III группы инвалидности вследствие указанных выше причин — 70 прожиточных минимумов;

получение ранения (контузии, травмы или увечья), связанного с прохождением службы, следствием которого является частичная потеря трудоспособности — в зависимости от степени утраты трудоспособности в процентах от 70 прожиточных минимумов.

"Полицейский имеет право составить в письменной произвольной форме личное распоряжение на случай своей гибели (смерти) о выплате единовременной денежной помощи лицу (лицам) по его выбору, определив размер доли в процентах", — говорится в законе.

Выплата в размере 15 млн гривен

Для родственников правоохранителей предусмотрена единовременная денежная помощь в размере 15 млн гривен в случае гибели служащих вследствие ранения (контузии, травмы, увечья), полученного в период военного положения во время участия в боевых действиях, осуществления мероприятий по национальной безопасности и обороне, отпора и сдерживания вооруженной агрессии.

Ответ Национальной полиции на запрос. Фото: Новини.LIVE

"Находясь непосредственно в районах их ведения (осуществления), в частности на временно оккупированной Российской Федерацией территории Украины, на территории между позициями сил обороны и позициями войск государства-агрессора, на территории государства-агрессора", — отметили в Нацполиции в ответ на запрос.

Сначала получателям начисляют 1/5 от назначенной суммы, а остаток выплачивают ежемесячно частями в течение 40 последующих месяцев. Первый этап происходит не позднее чем через год после ранения, согласно Порядку, утвержденному приказом Министерства внутренних дел Украины от 21.06.2022 № 376.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, право на единовременное пособие за погибшего военного имеют родственники, указанные в личном распоряжении. Если документа нет, деньги получают нетрудоспособные дети, вдова или родители — но только половину положенной доли.

Также мы писали, что украинцы могут рассчитывать на социальную помощь вместо пенсии. Она предусмотрена лицам в возрасте старше 65 лет, которые не имеют права на пенсионное обеспечение, лицам с инвалидностью, малообеспеченным гражданам и детям умерших кормильцев.