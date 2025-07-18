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Головна Економіка Нові суми пенсій — скільки отримують пересічні пенсіонери та суді

Нові суми пенсій — скільки отримують пересічні пенсіонери та суді

Ua ru
Дата публікації: 18 липня 2025 05:45
Оновлені пенсії — скільки платять пересічним українцям та суддям у 2025
Жінка отримує пенсію. Фото: УНІАН

Пенсії в Україні продовжують зростати, однак різниця між виплатами для звичайних пенсіонерів і окремих категорій громадян залишається. 

Про те, як змінились пенсійні виплати звичайних українців та суддів у 2025 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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На скільки зросли пенсії в Україні 

Станом на червень 2025 року середній розмір пенсії в Україні зріс до 6 410 гривень. Для порівняння, на початку року ця сума становила 5 789 гривень.

Найвищі виплати традиційно отримують судді на пенсії — в середньому понад 109 тисяч гривень на місяць. У січні їхнє грошове забезпечення становило близько 107 тисяч гривень. Водночас більшість пенсіонерів отримують значно менше:

  • до 4 000 гривень — понад 3,6 мільйона осіб (це 35,3% від загальної кількості);
  • до 5 000 гривень — майже 5,7 мільйона людей (55,8%).

Нещодавно голова комітету Верховної Ради з питань фінансів Данило Гетманцев, звернувся з цікавим запитом до Пенсійного фонду. Він поцікавився, хто отримує найбільші виплати в Україні та "скільки це в цифрах". 

У відповідні зазначається, що судді можуть отримувати пенсії до 390 тисяч гривень, тоді як найменша з двадцяти найвищих становить близько 320 тисяч. У колишніх прокурорів розмір виплат варіюється в межах від 119 до 219 тисяч гривень.

"Безперечно, пенсії мають бути гідними. Але не для обраних — для всіх українців, які все своє життя чесно працювали", — наголошує Гетманцев.

Також в Україні є понад 521 тисяча громадян, які мають право на пенсію за вислугу років — це представники окремих професій, які можуть виходити на пенсію раніше. Їхні виплати в середньому складають 12 486 гривень.

Як в Україні розраховують пенсію

В Пенсійному фонді зазначають, що розмір пенсії залежить від трьох основних факторів:

  1. Трудового стажу.
  2. Рівня зарплати людини.
  3. Середньої зарплати по країні.

Наразі середня зарплата за останні три роки становить — 15 057 гривень. Якщо людина працювала 35 років і отримувала середню зарплату, її пенсія буде приблизно 5 269 гривень. Якщо ж зарплата була вдвічі вищою, пенсія зросте до 10 539 гривень.

Раніше ми писали, що попри офіційне зростання пенсій, більшість українців похилого віку і далі ледь виживають — ціни на харчі, ліки та послуги ростуть швидше за виплати.

Також ми розповідали, що в серпні деякі категорії пенсіонерів можуть отримати додаткові надбавки — залежно від віку, стану здоров’я або заслуг. Також для людей похилого віку передбачені пільги, що дозволяють зменшити щоденні витрати.

виплати пенсії гроші пенсіонери Пенсійний Фонд
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
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