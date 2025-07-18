Обновленные пенсии — сколько платят рядовым украинцам и судьям в 2025

Женщина получает пенсию. Фото: УНИАН

Пенсии в Украине продолжают расти, однако разница между выплатами для обычных пенсионеров и отдельных категорий граждан остается.

О том, как изменились пенсионные выплаты обычных украинцев и судей в 2025 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

На сколько выросли пенсии в Украине

По состоянию на июнь 2025 года средний размер пенсии в Украине вырос до 6 410 гривен. Для сравнения, в начале года эта сумма составляла 5 789 гривен.

Самые высокие выплаты традиционно получают судьи на пенсии — в среднем более 109 тысяч гривен в месяц. В январе их денежное обеспечение составляло около 107 тысяч гривен. В то же время большинство пенсионеров получают значительно меньше:

до 4 000 гривен — более 3,6 миллиона человек (это 35,3% от общего количества);

до 5 000 гривен — почти 5,7 миллиона человек (55,8%).

Недавно председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев, обратился с интересным запросом в Пенсионный фонд. Он поинтересовался, кто получает самые большие выплаты в Украине и "сколько это в цифрах".

В ответ отмечается, что судьи могут получать пенсии до 390 тысяч гривен, тогда как наименьшая из двадцати самых высоких составляет около 320 тысяч. У бывших прокуроров размер выплат варьируется в пределах от 119 до 219 тысяч гривен.

"Бесспорно, пенсии должны быть достойными. Но не для избранных - для всех украинцев, которые всю свою жизнь честно работали", — отмечает Гетманцев.

Также в Украине есть более 521 тысячи граждан, имеющих право на пенсию за выслугу лет — это представители отдельных профессий, которые могут выходить на пенсию раньше. Их выплаты в среднем составляют 12 486 гривен.

Как в Украине рассчитывают пенсию

В Пенсионном фонде отмечают, что размер пенсии зависит от трех основных факторов:

Трудового стажа. Уровня зарплаты человека. Средней зарплаты по стране.

Сейчас средняя зарплата за последние три года составляет — 15 057 гривен. Если человек работал 35 лет и получал среднюю зарплату, его пенсия будет примерно 5 269 гривен. Если же зарплата была вдвое выше, пенсия вырастет до 10 539 гривен.

Ранее мы писали, что несмотря на официальный рост пенсий, большинство украинцев пожилого возраста и дальше едва выживают — цены на продукты, лекарства и услуги растут быстрее выплат.

Также мы рассказывали, что в августе некоторые категории пенсионеров могут получить дополнительные надбавки — в зависимости от возраста, состояния здоровья или заслуг. Также для пожилых людей предусмотрены льготы, позволяющие уменьшить ежедневные расходы.