Влада знову заговорила про пенсійний вік — що цього разу вигадали депутати

Жінки похилого віку на вулиці. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У Верховній Раді знову заговорили про зміни до пенсійного законодавства. Зокрема, розглядають варіант поступового підвищення пенсійного віку. Але для деяких жінок хочуть зробити виняток і дозволити вийти на пенсію трохи раніше.

Про те, які зміни розглядають та що це означає для українців, повідомила редакція профільного сайту "На Пенсії".

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Як пропонують змінити пенсійний вік в Україні

Комітет з питань соцполітики 24 червня розглянув два варіанти законопроєкту №5566 — основний та альтернативний. Обидва документи подала депутатка Галина Третьякова.

Основний варіант лежав без руху ще з 2021 року, але зараз про нього знову згадали. У першому варіанті законопроєкту йдеться про:

Підвищення пенсійного віку з 60 до 61 року. Це планують робити поступово — на один місяць щороку протягом 12 років. Пільги для матерів, які виховали дітей до 6 років. Їм можуть зменшити пенсійний вік на 6 місяців за кожну дитину, але не більше ніж на 3 роки.

Але в реальності ці пільги виглядають формально. Адже жінка з однією дитиною зможе вийти на пенсію у 60,5 років, з двома — як і всі зараз, у 60, а реально раніше підуть лише ті, хто має трьох і більше дітей.

До того ж зараз жінки, які мають 5 і більше дітей, вже можуть виходити на пенсію в 50 років. Тобто нові норми майже нічого не змінюють.

Чому взагалі пропонують щось змінити

У поясненнях до законопроєкту йдеться, що мета — підтримати народжуваність. Але чи зможе така незначна пільга вплинути на кількість народжень — велике питання. Особливо з огляду на економічну ситуацію в країні.

Деякі експерти припускають, що під виглядом турботи про матерів влада насправді хоче підвищити пенсійний вік для всіх інших. Схожі ситуації вже були: у 2011 році пенсійний вік для жінок зрівняли з чоловічим, пояснюючи це необхідністю наповнити Пенсійний фонд. Але дефіцит фонду лише зріс.

Зараз знову наводять приклади Європи, де пенсійний вік 65–67 років, мовляв, і нам треба так само.

Формально пенсійний вік в Україні не змінювали з 60 років, але вже з 2018 року діє правило: щоб отримати пенсію у 60, потрібно мати 32 роки стажу. І до 2028 року ця вимога зросте до 35 років.

Хто не має достатнього стажу, мусить чекати до 63 або навіть 65 років. Тобто фактично багато людей і так виходять на пенсію пізніше.

Що пропонує альтернативний законопроєкт

У другій версії законопроєкту (№5566-1) йдеться лише про пільги для матерів. Про підвищення пенсійного віку не згадується.

Це може бути спробою депутатки Третьякової показати себе захисницею жінок і здобути політичні бали. Але чи підтримає Рада саме цей варіант — невідомо.

Окрім того, у меморандумі з МВФ прямо вказано, що Україна не має запроваджувати нові пенсійні пільги чи знижувати пенсійний вік. Тому нові законопроєкти виглядають більше як політична гра, ніж реальна реформа. Складається враження, що замість розв'язання проблем депутати просто створюють інформаційний шум.

Раніше ми писали, що в Україні найвищі пенсійні виплати отримують колишні судді, працівники прокуратури та окремі парламентарі. Їхні пенсії можуть вражати розмірами, адже навіть зарплати більшості працюючих українців часто поступаються цим сумам.

Також ми розповідали, що робота в системі правоохоронних органів пов’язана з підвищеною відповідальністю, значним навантаженням та професійними ризиками. Тому умови призначення пенсії для працівників поліції мають свої особливості.