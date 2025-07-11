Власть снова заговорила о пенсионном возрасте — что на этот раз придумали депутаты

Пожилые женщины на улице. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Верховной Раде снова заговорили об изменениях в пенсионное законодательство. В частности, рассматривают вариант постепенного повышения пенсионного возраста. Но для некоторых женщин хотят сделать исключение и позволить выйти на пенсию немного раньше.

О том, какие изменения рассматривают и что это означает для украинцев, сообщила редакция профильного сайта "На Пенсии".

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Как предлагают изменить пенсионный возраст в Украине

Комитет по вопросам соцполитики 24 июня рассмотрел два варианта законопроекта №5566 — основной и альтернативный. Оба документа подала депутат Галина Третьякова.

Основной вариант лежал без движения еще с 2021 года, но сейчас о нем снова вспомнили. В первом варианте законопроекта говорится о:

Повышении пенсионного возраста с 60 до 61 года. Это планируют делать постепенно — на один месяц ежегодно в течение 12 лет. Льготы для матерей, которые воспитали детей до 6 лет. Им могут уменьшить пенсионный возраст на 6 месяцев за каждого ребенка, но не более чем на 3 года.

Но в реальности эти льготы выглядят формально. Ведь женщина с одним ребенком сможет выйти на пенсию в 60,5 лет, с двумя — как и все сейчас, в 60, а реально раньше пойдут только те, кто имеет трех и более детей.

К тому же сейчас женщины, которые имеют 5 и более детей, уже могут выходить на пенсию в 50 лет. То есть новые нормы почти ничего не меняют.

Почему вообще предлагают что-то изменить

В пояснениях к законопроекту говорится, что цель — поддержать рождаемость. Но сможет ли такая незначительная льгота повлиять на количество рождений — большой вопрос. Особенно учитывая экономическую ситуацию в стране.

Некоторые эксперты предполагают, что под видом заботы о матерях власть на самом деле хочет повысить пенсионный возраст для всех остальных. Похожие ситуации уже были: в 2011 году пенсионный возраст для женщин сравняли с мужским, объясняя это необходимостью наполнить Пенсионный фонд. Но дефицит фонда только вырос.

Сейчас снова приводят примеры Европы, где пенсионный возраст 65-67 лет, мол, и нам надо так же.

Формально пенсионный возраст в Украине не меняли с 60 лет, но уже с 2018 года действует правило: чтобы получить пенсию в 60, нужно иметь 32 года стажа. И к 2028 году это требование возрастет до 35 лет.

Кто не имеет достаточного стажа, должен ждать до 63 или даже 65 лет. То есть фактически многие люди и так выходят на пенсию позже.

Что предлагает альтернативный законопроект

Во второй версии законопроекта (№5566-1) речь идет только о льготах для матерей. О повышении пенсионного возраста не упоминается.

Это может быть попыткой депутата Третьяковой показать себя защитницей женщин и получить политические баллы. Но поддержит ли Рада именно этот вариант — неизвестно.

Кроме того, в меморандуме с МВФ прямо указано, что Украина не должна вводить новые пенсионные льготы или снижать пенсионный возраст. Поэтому новые законопроекты выглядят больше как политическая игра, чем реальная реформа. Создается впечатление, что вместо решения проблем депутаты просто создают информационный шум.

Ранее мы писали, что в Украине самые высокие пенсионные выплаты получают бывшие судьи, работники прокуратуры и отдельные парламентарии. Их пенсии могут поражать размерами, ведь даже зарплаты большинства работающих украинцев часто уступают этим суммам.

Также мы рассказывали, что работа в системе правоохранительных органов связана с повышенной ответственностью, значительной нагрузкой и профессиональными рисками. Поэтому условия назначения пенсии для работников полиции имеют свои особенности.