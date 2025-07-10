Пенсійна нерівність — Гетманцев розповів, у кого найбільші виплати в Україні

Спецпенсії в Україні — скільки держава платить “обраним” у 2025
В Україні найбільші пенсії отримують судді, прокурори та деякі народні депутати. Ці суми дійсно вражають, адже далеко не кожен працюючий громадянин має такий дохід.
Про це розповів голова комітету Верховної Ради з питань фінансів Данило Гетманцев, який звернувся до Пенсійного фонду з офіційним запитом.
У кого в Україні найбільші виплати на пенсії
За його словами, найбільша пенсія серед суддів сягає 390 тисяч гривень, а мінімальна з 20 найвищих — близько 320 тисяч гривень. Прокурори отримують пенсії від 119 до 219 тисяч гривень.
Серед народних депутатів лише один має пенсію майже 246 тисяч гривень, а решта — від 22 до 60 тисяч гривень. Для порівняння, максимальна пенсія шахтаря становить лише 29 тисяч гривень.
"Безперечно, пенсії мають бути гідними. Але не для обраних — для всіх українців, які все своє життя чесно працювали", — переконаний Гетманцев.
На скільки великий розрив між спецпенсіями та звичайними виплатами
У Пенсійному фонді зазначають, що більше як половина українських пенсіонерів (62,3%) отримують менше ніж 5 000 грн на місяць. Тобто, щоб мати "на руках" стільки ж грошей, як виплачують судді за місяць, пересічному українцю потрібно відкладати всю свою пенсію понад 5 років.
Наразі в парламенті розглядають законопроєкт про скасування спеціальних пенсій прокурорів. Це, на думку депутата, стане першим кроком до більш справедливої пенсійної системи.
Раніше ми писали, що в Україні пенсійні виплати мають бути достатніми для забезпечення гідного рівня життя людей похилого віку, а також стимулювати молоде покоління сумлінно сплачувати податки.
Також ми розповідали, що вартість санаторного лікування в нашій країні зараз досить висока, тому не кожен пенсіонер може дозволити собі таку послугу. Проте певні категорії громадян поважного віку можуть отримати безплатні путівки завдяки державній підтримці.
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