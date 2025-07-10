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Главная Экономика Спецпенсии в Украине — сколько государство платит "избранным"

Спецпенсии в Украине — сколько государство платит "избранным"

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Дата публикации 10 июля 2025 15:15
Пенсионное неравенство — Гетманцев рассказал, у кого самые большие выплаты в Украине
Женщина держит деньги. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине самые большие пенсии получают судьи, прокуроры и некоторые народные депутаты. Эти суммы действительно впечатляют, ведь далеко не каждый работающий гражданин имеет такой доход.

Об этом рассказал председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев, который обратился в Пенсионный фонд с официальным запросом.

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У кого в Украине самые большие выплаты на пенсии

По его словам, самая большая пенсия среди судей достигает 390 тысяч гривен, а минимальная из 20 самых высоких — около 320 тысяч гривен. Прокуроры получают пенсии от 119 до 219 тысяч гривен.

Среди народных депутатов только один имеет пенсию почти 246 тысяч гривен, а остальные — от 22 до 60 тысяч гривен. Для сравнения, максимальная пенсия шахтера составляет всего 29 тысяч гривен.

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Самые большие пенсии в Украине. Фото: Скриншот/Telegram-канал Даниил Гетманцев

"Бесспорно, пенсии должны быть достойными. Но не для избранных — для всех украинцев, которые всю свою жизнь честно работали", — убежден Гетманцев.

На сколько большой разрыв между спецпенсиями и обычными выплатами

В Пенсионном фонде отмечают, что более половины украинских пенсионеров (62,3%) получают менее 5 000 грн в месяц. То есть, чтобы иметь "на руках" столько же денег, как выплачивают судьи за месяц, рядовому украинцу нужно откладывать всю свою пенсию более 5 лет.

Сейчас в парламенте рассматривают законопроект об отмене специальных пенсий прокуроров. Это, по мнению депутата, станет первым шагом к более справедливой пенсионной системе.

Ранее мы писали, что в Украине пенсионные выплаты должны быть достаточными для обеспечения достойного уровня жизни пожилых людей, а также стимулировать молодое поколение добросовестно платить налоги.

Также мы рассказывали, что стоимость санаторного лечения в нашей стране сейчас достаточно высока, поэтому не каждый пенсионер может позволить себе такую услугу. Однако определенные категории граждан почтенного возраста могут получить бесплатные путевки благодаря государственной поддержке.

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Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
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