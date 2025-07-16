30 років зростання пенсій — чому для українців майже нічого не змінилось

Чоловік похилого віку в касі банку. Фото: УНІАН

Попри офіційне підвищення виплат, більшість українських пенсіонерів й далі ледве зводять кінці з кінцями. Зростання виплат у гривнях не встигає за зростанням цін на продукти, ліки та послуги.

Про те, чому українські пенсіонери фактично не відчувають підвищення своїх виплат, пояснили фахівці видання "На Пенсії".

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Як змінився розмір середньої пенсії в Україні за останні 30 років

З початку 2025 року середня пенсія в Україні зросла на 594 гривні (на 10,7%) і зараз становить 6 410 гривень. Це близько 153 доларів США. Але насправді пенсіонери отримали лише на 15 доларів більше, ніж раніше — цього недостатньо, аби відчути покращення.

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За даними Пенсійного фонду, на 1 липня в Україні було близько 10,3 мільйона пенсіонерів. При цьому більшість із них отримують лише 3 000–4 000 гривень на місяць — цього вистачає лише на найнеобхідніше.

Хоча за останні 30 років пенсії у гривнях зросли у 124 рази (з 52 грн у 1997-му до 6 410 грн у 2025-му), у доларах це лише у 5,6 раза більше — із 27 до 153 доларів. Це означає, що купівельна спроможність пенсіонерів зростає набагато повільніше, ніж здається.

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Найбільший стрибок у доларах був у 2004 році. Але після 2014 року, через війну та кризу, ситуація погіршилась. А після повномасштабного вторгнення у 2022 році пенсії зростають ще повільніше, а інфляція фактично з’їдає всі надбавки. Тож пенсіонерам стає дедалі важче забезпечити себе навіть базовими речами.

Якою має бути середня пенсія в Україні

В Україні вже багато років поспіль не переглядаються соціальні стандарти, зокрема і прожитковий мінімум. У результаті цього пенсіонери опиняються в скрутних умовах.

"Я вважаю, що мінімальною пенсією повинна бути пенсія в розмірі 4 000 грн сьогодні. І відповідно, якщо говорити про пенсію середню, то вона повинна бути десь в районі 12 000–13 000", — заявив голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Водночас він зауважив, що наразі виплата такої середньої пенсії є надто обтяжливою для державного бюджету. Але підвищення мінімальної пенсії до 4 тисяч гривень цілком реальне, оскільки в країни є необхідні ресурси для цього.

Раніше ми писали, що в Україні найбільші пенсійні виплати отримують представники судової системи, прокуратури та окремі народні обранці. Розміри таких пенсій справді вражають, адже вони значно перевищують середній рівень доходів більшості працюючих українців.

Також ми розповідали, що в серпні частина пенсіонерів може розраховувати на додаткові грошові надходження, що підвищать їх щомісячні виплати. Ці надбавки нараховуються за різними критеріями. До того ж вони можуть користуватися цілою низкою соціальних пільг, які дозволяють суттєво економити на щоденних витратах.